OPEC/Barkindo: Arz kısıntısına uyum piyasayı dengeleyecek (2)

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İstanbul, 14 Ocak () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin global arz kısıntısı anlaşmasına uymaları ile dengeli bir piyasaya sahip olunacağına güvendiğini söyledi.

Barkindo, Nisan ayında yapılacak OPEC toplantısında petrol üreticileri arasında uzun vadeli işbirliği başlığı altındaki konuların ele alınacağını belirtti.

OPEC'in Nisan toplantısına Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın da katılmasının beklendiğini vurgulayan Barkindo, "Rusya ile kuşkuculuğun hakim olduğu ilişkilerimiz geçmişte kaldı; artık zaman değişiyor; onları da gemiye aldık" dedi.

Buna karşın, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Rusya'nın petrol üretimini kısma konusunda görmek istediğinden daha yavaş hareket ettiğini söyledi ve ekledi:

"Rusya petrol üretimini kısmaya başladı, ancak benim beklediğimden biraz daha yavaş. Ancak başladılar ve 2017'de olduğu gibi verdikleri taahhütü yakalayacaklarına ve petrol piyasasının yeniden dengelenmesine pozitif katkı vereceklerine inanıyorum."