OPEC ve müttefikler üretim kısıntısını Mart'ta gözde geçirecek

İstanbul. 15 Ocak () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC üyeleri ve müttefiklerinin 1 Ocak'ta yürürlüğe giren üretim kısıntısı anlaşmasının gözden geçirme toplantısını Mart ayında yapmayı kararlaştırdıklarını bildirdi.

Barkindo'nun verdiği bilgiye göre OPEC+'nın Ortak İzleme Komitesi 17-18 Mart tarihleri arasında Bakü'de bir araya gelerek üretim kısıntısı anlaşmasına uyumu değerlendirecekler.

Üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğinin değerlendirileceği OPEC+ bakanlar toplantısının ise 17-18 Nisan'da Viyana'da yapılacağı ifade edildi.