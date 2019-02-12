OPEC üretim kısıtlamaları günlük 797 bin varile ulaştı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Şubat () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, örgüt Ocak ayında günlük 30.81 milyon varil petrol üreterek, üretimini Aralık ayına göre 797 bin varil kısıtladı.

OPEC’in aylık raporuna göre üye ülkelerin Ocak ayı üretimleri Suudi Arabistan’da günlük 350 bin varil kısıtlama ile 10.21 milyon varil, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt toplamda günlük 246 bin varil kısıtlarken, Nijerya günlük 52 bin varillik üretim artışı ile üretim artıran tek ülke oldu.

OPEC, 2019 yılı için talep öngörüsünün, günlük 1.24 milyon varil olduğunu toplamda 100 milyon varile ulaştığını belirtti.

2018’deki OPEC dışı petrol arzı artışının, geçen ayki tahminlere göre 2.72 milyon veya 111 bin daha fazla olduğu ve günde 62.17 milyon varile ineceği tahmin ediliyor. Bu yılki seviye 80 bin artarak günde 2.18 milyon varile çıkarıldı.

Günlük ham petrol talebi 2018 yılında günlük 1.3 milyon varil düşüşle 31.6 milyona gerilerken, 2019 tahmini, günde 200 bin varil düşüşle 30.59 milyona geriledi.