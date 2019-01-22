OPEC Petrol Sepeti varili 61.49 dolara yükseldi

İstanbul, 22 Ocak () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti petrol dün 0.59 dolar artışla varil başına 61.49 dolara geriledi.

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen Petrol Sepeti'nin fiyatı önceki gün varili 60.90 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.