OPEC Petrol Sepeti varili 58.24 dolara geriledi

İstanbul, 16 Ocak () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti petrol dün 0.15 dolar düşüşle varil başına 58.24 dolara geriledi.

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen Petrol Sepeti'nin fiyatı önceki gün varili 58.39 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.