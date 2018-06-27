OPEC Petrol Sepeti varil başına 72.69 dolara yükseldi

İstanbul, 27 Haziran () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti 0.44 dolar artışla, varil başına 72.69 dolara yükseldi.

OPEC'in haber ajansı OPECNA'nın haberine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen önceki sepet fiyatı 72.25 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti; Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

