OPEC Petrol Sepeti 1.29 dolar artışla 56.43 dolara yükseldi

İstanbul, 8 Ocak () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı önceki günkü varil başına 55.14 dolar düzeyinden 1.29 dolar artışla 56.43 dolara yükseldi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya), Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.