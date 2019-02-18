OPEC Petrol Sepeti 0.59 dolar artışla 64.87 dolara çıktı

İstanbul, 18 Şubat () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) verilerine göre, petrolün sepet fiyatı Cuma günü 0.59 dolar artışla 64.87 dolara yükseldi.

OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen OPEC sepet fiyatı, Perşembe günü varili 64.28 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy(İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor