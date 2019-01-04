OPEC'in üretiminde iki yılın en büyük düşüşü yaşandı

İstanbul, 4 Ocak () - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretiminde, Aralık ayında, son iki yılın en büyük düşüşü gerçekleşti.

İran'a yönelik yaptırımlar ve Libya'daki üretim düşüşünün ardından, Suudi Arabistan'ın da ihracatını azaltmaya başlamasının etkisiyle, 15 üyeli OPEC'in petrol üretimi Aralık ayında Kasım ayına göre günde 460 bin varil azalarak 32.7 milyon varile geriledi.

Böylece, petrol kartelinin üretiminde Ocak 2017'den bu yana en büyük düşüş gerçekleşti.