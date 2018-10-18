Online alışveriş yapanların onda biri markanın web sitesini de kontrol ediyor

Elif Varan / İstanbul, 18 Ekim () - Ürün bilgisi yönetimi teknoloji firması inRiver’ın raporuna göre, online alışveriş yapanların sadece onda biri ürün ararken markanın kendi internet sitesini ziyaret ediyor.

İhtiyaç duydukları tüm bilgiler, ziyaret ettikleri ilk mağazada sunulduğunda, online alışveriş yapanların yüzde 41'i başka bir çevrimiçi mağazaya danışmıyor.

Katılımcıların yüzde 33’ü, ürünleri gösteren videoların satın alma kararında etkili olduğunu belirtti.

Online alışveriş yapanların yüzde 22’si beklentilerinin karşılandığını belirtirken, yüzde 48’i aldığı ürünleri iade ettiklerini söyledi.

İngiltere'nin en büyük perakendecilerinden bazıları için, hizmet dönüşlerinin maliyeti yılda 60 milyar sterlin.

İnRiver, CEO'su Thor Johnson tüketicilerin ihtiyaç duydukları bilgileri anında vermeyen marka ve perakendeciden hoşnut olmadıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“Genel ürün bilgilerine sınırlı sayıda resim yüklemek artık yeterli değil. İyi ürün bilgileri, tüketici için çok önemli. Geniş tüketici değerlendirmeleri ve doğru ürün bilgileri ürünlerin müşterilerin beklentilerini karşılamasına yardımcı olur. Zenginleştirilmiş ürün bilgilerini video, resim sergileyen markalar ve perakendeciler, müşterilerinin zihninde daha gerçekçi izlenimler yaratarak iade talebini azaltıyor.”