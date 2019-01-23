Önde gelen yedi üniversiteden dijital ödeme sistemi projesi

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Ocak () – Dünyanın önde gelen yedi üniversitesi, blockchain teknolojisinin ölçülebilirlik ve performans sorunlarını çözme hedefiyle "bir dijital ödeme sistemi" kuruyor.

Aralarında Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Kaliforniya Üniversitesi ve Berkeley Üniversitesi'nin de yer aldığı üniversiteler, blockchain teknolojisinin ölçülebilirlik ve performans sorunlarını çözmek amacıyla bir dijital ödeme ağı oluşturacak.

İsviçre merkezli Dağıtılmış Teknolojiler Araştırma Vakfı’nın (Distributed Technology Research Foundation / DTR) finanse ettiği ve “Unit-e” adı verilen sistem bu yıl içinde kurulacak. Söz konusu proje blockchain üzerinden yapılan sınır ötesi finansal işlemlerdeki performans, güvenlik ve gizlilik sorunlarını inceleyecek.

Proje ile saniyede 5 bin ile 10 bin arası işlem yapılması hedefliyor. Computer World’e göre, yeni proje başarıya ulaştığı takdirde, şu an saniyede 1,700 adet işlem yapan Visa gibi geleneksel ödeme sistemlerinin yerini alabilir.