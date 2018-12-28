OMÜD/Görenoğlu: 2019 zorlu bir yıl olacak, yerli üretim desteklenmeli

İstanbul,28 Aralık () - Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, 2109'un "zorlu bir yıl" olmasının beklendiğine dikkat çekerek, "sürdürülebilir büyüme için" yerli üretimin desteklenmesi çağrısı yaptı.

Oluklu mukavva sektörünün 2018 yılının ilk yarısında yüksek büyüme oranları elde ettiğinine işaret eden Görenoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“2018 ilk iki çeyreğinde sektörümüz yüksek büyüme oranları elde etmiş olmasına rağmen üçüncü çeyrekte geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında küçük bir büyüme kaydetti. Dördüncü çeyrekte bir miktar küçülme tahmin edilmekte.

“Sektörümüz gayri safi milli hasıladaki değişimle paralel büyüklükte bir değişim sergiliyor.

“2018 yılını bir önceki yıla göre yüzde 3 civarında bir büyüme ile kapatacağımızı tahmin ediyoruz.

“Hükümetin 2019 yılı GSMH büyüme oranı tahmini olarak yüzde 2.3’tür. Sektörümüzün de bu oran civarında bir büyüme sergileyeceğini tahmin ediyoruz.”

Oluklu mukavva sektörünün ihtiyacı olan kağıtların yüzde 75-80’inin geri dönüşümden elde edildiğini belirten Görenoğlu, sektörün gündeminde olan sorunları şöyle belirtti:

“Geri kalan yüzde 20-25’i ise kraft kağıt olarak tabir edilen birincil elyaf kraft-liner kağıtlardan oluşmaktadır.

“Ülkemizde kraft kağıt üreticisi tek bir işletme olup, ülkemizin ihtiyacının ancak yüzde 13-15’ini karşılayabilmektedir.

“Geri kalan yüzde 85-87’si ise ithal ediliyor. Ne yazık ki, ABD’den ithal edilen kraftliner kağıtlarda yüzde 12.24 ile 19.96 arasında; Finlandiya, Polonya, Rusya, Brezilya’dan ithal edilen kraft kağıtlara da yüzde 5 ile yüzde 11.34 anti damping vergisi uygulanmaktadır.

“Bu vergilerin yanı sıra ABD’den ithal edilen kağıtlara Ağustos 2018 tarihinden itibaren yüzde 20 oranında ek vergi konulmuştur.

“Sektör ihtiyacını yerli üretimle karşılayamadığı için zorunlu olarak ithalata başvuruyor. Bu sebeple anti-damping önlemleri ve ek vergiler sektörün dışa bağımlılığını ortadan kaldırmadığı gibi azaltmayı dahi sağlamamaktadır.

“Getirilen vergiler yabancı firmaları cezalandırmaktan uzak. Ancak her getirilen ek mali yükümlülük enflasyonist etki yarattığı için maalesef tüketiciler cezalandırılıyor.

“Özellikle yaş meyve sebze ihracatında yüzde 100’e varan oranda yaygın olarak kullanılan kraft kağıtlara getirilen her vergi enflasyonist bir etki yaratıyor.

“Ticaret Bakanlığı bir yandan gıda enflasyonunu düşürmek için tedbirler alırken, aynı Bakanlığın bir başka birimi gıda enflasyonuna olumsuz etki yaratacak gıda ambalajlamada yüzde 100 kullanılan kraft kağıtlara vergi getiriyor.

“Sektörümüzün üzerindeki ek maliyetler ve vergi yüklerinin kaldırılmaması halinde 2019 bizim açımızdan zorlu bir yıl olacak.” (Fotoğraflı)