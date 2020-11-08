Öğrencilere Teknolojik Yardımlar Başlıyor! Öğrencilere Tablet Yardımları Verilmeye Başladı

Korona virüs salgını sebebiyle ekonomik sıkıntıların başlangıcı da gündeme gelmiştir. Salgından dolayı eğitim ve öğretime de ara verilmiştir. Eğitimin başlangıcında verilmek istenen hizmetlerinin hepsi online eğitim olarak sağlanacağının açıklaması geldi. Bu açıklamalara halk tepki gösterdi. Maddi durumu olmayan veya bilgisayarı ve internet imkânları olmayan birçok öğrenci ailesi mevcuttur. Bu sebepten dolayı eğitimini düzenli olarak takip edemeyen binlerce öğrenci mağdur olmuştur. Eşit şartlarda eğitim göremeyen öğrencilerin bulunması bu eğitim süresine büyük tepki çekti.

Tablet, bilgisayar ve daha fazla teknolojik destekte bulunmak amacı devam ederken Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti olan Selçuk Bayraktar yapılan görüşmelerin ardından öğrenciler için heyecan verici haberleri getirdiğini belirtti. Başlatılan kampanya sürecinde öğrencilere destek olmak adına ve eğitim süreçlerine sıkıntısız devam etmeleri için 81 bin adet bilgisayar ve tabletin alındığı söylendi.

Acun Ilıcalı desteği ile ekranlardan da öğrencilere ışık oldu. TV8 ekranlarında tablet ve bilgisayar kampanyası düzenledi. Bu kampanya ardından öğrencilere olan ilgilerin ne kadar fazla olduğu da belirtildi. Toplanan tablet ve bilgisayar araçlarının ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını da önemli olarak belirtildi.

ÜCRETSİZ TABLET VE BİLGİSAYAR NASIL ALINIR?

Baykar Genel Müdürlüğü tarafından bu konu hakkında sosyal medyadan açıklamalar yapıldı. Öğrenciler arasındaki fırsat eşitliğinin sağlanması adına düzenlenen yardımlar ile eğitim sürecinin bütün öğrencilere eksiksiz sağlanacağını sözlerinde belirtti. Bu kapsamda ihtiyaç sahipleri için verilecek olan teknolojik aletler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koordineli olarak yürütülecek bir çalışmanın ardından öğrencilerin belirlenmesi sorasında dağıtımların da gerçekleşeceğinden söz etti. Ancak henüz daha öğrencilerin tamamı belirlenmediği için dağıtımın ne zaman gerçekleşeceği belirlenmemiştir. Tabletin yanı sıra bilgisayarlar da alınmıştır. Öğrencilerin bu konudaki hassasiyeti de göze alınarak yardımlar eksiksiz devam etmektedir. Öğrencilerin bu konudaki beklentileri ile başka bir yere başvurmamaları adına sürecim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takibe alınması planlanıyor.

KAMPANYANIN ÖĞRENCİLERE YARARLARI

Salgından dolayı öğrencilerin de devamlı çalıştığı bir yer olmadığı için kendilerine de eğitimlerinde de devam edemedikleri bir dönem ortaya çıkmıştır. Bu süreç dolayısıyla da öğrenimlerine online olarak devam etmeleri konusunda açıklamalar da gündeme gelince birçok öğrenci sağlanan eğitimden yararlanamayacağını duyurdu. Her evde bilgisayar ve tablet olmadığı için binlerce öğrenci mağdur kaldı. Eğitim konusunda yapılan yardımlardan faydalanacak olan öğrenciler uzaktan eğitimden kolaylıkla faydalanabilecekler.

Teknolojik olarak gerekli bütün yerlere ulaştırılacağını da Milli Eğitim Bakanlığı kesin olarak belirtmiştir. Öğrenciler bu hususta tablet ve bilgisayarlar ulaştığında öğrenimlerine devam edebilecekler. İnternet erişiminden birçok şeyden faydalanabilecekler. İnternet üzerinden işlerine devam edebilecekler ve yapacakları projeleri bilgisayar üzerinden kolaylıkla bitirebilecekler. Bu düzenlenen kampanya sayesinde geleceğe ışık olacak binlerce öğrencinin yüzü güldü. Henüz dağıtımların ne zaman olacağı konusundan bir açıklama gelmese de 15 Kasım’a kadar belirleneceğinin beklentileri de devam etmekte.

Pandemi sürecinden dolayı çoğu üniversite ve okul henüz eğitim sürecine tamamen açılmadığından dolayı öğrenciler öğrenimlerine evden devam edecekler. Bu dönem içerisinde tablet ve bilgisayar yardımlarının olması her öğrenciye büyük mutluluk oldu. Yardımdan yararlanmak için herhangi bir yere başvurmanın gerek olmadığı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli olarak belirtildi. Bu yüzden öğrencilerin sadece sabretmesi beklenmektedir.