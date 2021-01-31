Öğrencilere 150 TL Destek Yapılacak! Tüm Öğrenciler Başvuru Yaparak Alabilir

Binlerce öğrencimi salgın nedeniyle evde eğitim ve öğretim görmek zorunda kaldı. Milyonlarca öğrencimiz ise gerek tablet gerek telefon ihtiyacında kaldı. Yaşanan zorluk karşısında ise gerek devlet gerekse vakıflar tarafından adımlar atılmaya başlandı.

Birçok sosyal yardımlaşma vakfı tarafından da yine öğrencilerimize ek destekler sunuluyor. Bu destek ödemeleri de korona virüs salgının ortaya çıkması gibi ihtiyaç doğrultusunda hızlı bir şekilde arttı. Şartlı eğitim yardımlarından da başvuran ve kabul edilen her öğrencimiz cinsiyet ayrımı olmadan yararlanabilir.

Her ay başvurular sonucunda ise kız öğrenciler için 75 Türk lirası erkek öğrenciler içinse 50 Türk lirası burs yardımı yapılmakta. Öksüz ya da yetim olan öğrencilerimize de cinsiyet ayrımı olmadan 150 Türk lirası destek veriliyor.

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sunulan bu yardımla okuyan çocuklarımızın eğitimlerine daha kolay devam edebilmesi amaçlanıyor.

Devlet olsun vakıf olsun ya da çeşitli kurum ve kuruluş olsun bu dönem de gelen destekler sadece öğrencilerimiz için 821 bin Türk lirasına ulaşmış durumda. Başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin ise başvuru koşullarını okuması yeterli. Sosyal yardım almaya ise öğrenciler ana okulunda bile başlayabiliyor.

Öğrencilerimizin yararlanabileceği burs sağlayan kurumlar ise şu şekildedir;

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından verilen burslar

KYK Burs ve Kredi destekleri

Vakıflar tarafından verilen burslar

Dernek bursları

Özel okulların verdiği burslar

Ticaret kurulularının sunduğu burslar

Holding bursları

ÖĞRENCİ YARDIM BAŞVURULARI

Bunlar dışında yine öğrencilerimiz sivil örgütlerden ya da iş adamlarından da burs alabilirler.

Ayrıca öğrencilerimiz SED yardımlarını inceleyebilir ve buradan kendilerine uygun olan burs yardımı seçebilirler. SED yardımları ise Sosyal Ekonomik Destek olarak belirtilmektedir. Burada koşulları sağlayan her öğrenciye düzenli olarak sunulmaktadır.