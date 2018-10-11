İstanbul, 11 Ekim () - Ödemeler dengesi, Ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda, 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçen yılın Ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi.
Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.
Ödemeler dengesi Ağustos'ta 2.59 milyar dolar fazla verdi
İstanbul, 11 Ekim () - Ödemeler dengesi, Ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda, 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçen yılın Ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı,...
İstanbul, 11 Ekim () - Ödemeler dengesi, Ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda, 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi.
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