Ödemeler dengesi Ağustos'ta 2.59 milyar dolar fazla verdi (3)

(Ayrıntılar ve piyasa tepkisiyle güncellendi)

İstanbul, 11 Ekim () - Ödemeler dengesi, Ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda, 2 milyar 592 milyon dolar ile 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla verdi.

Veri öncesi 6.01 lira dolayında hareket eden dolar 6.0 liranın altına çekilerek 5.9795 liraya kadar, 6.95 lirada olan euro da 6.9179 liraya kadar ve 7.97 lirada olan sterlin de, 7.9090 liraya kadar geriledi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçen yılın Ağustos ayında 923 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, bu yılın aynı ayında 2 milyar 592 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 51 milyar 125 milyon dolara geriledi.

Altın ve enerji dışındaki cari işlemler hesabı da, geçen yılın Ağustos ayında 2 milyar 438 milyon dolar fazladan, 5 milyar 109 milyon dolar fazlaya yükseldi.

Merkez Bankası'na göre, "Cari işlemler hesabının fazla vermesinde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 65 milyon dolar azalarak 1 milyar 284 milyon dolara gerilemesi" ve ağırlığı turizm gelirlerinden oluşan "hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin 741 milyon dolar artarak 4 milyar 627 milyon dolara yükselmesi" etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 461 milyon dolar artarak 3 milyar 693 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 67 milyon dolar artarak 675 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre;

- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 60 milyon dolar azalarak 737 milyon dolara geriledi.

- Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti; bu gelişmede, yurtiçinde yerleşiklerin yurtdışında yaptığı yatırımlardaki 821 milyon dolar artış ile yurtdışı yerleşiklerin yurtiçinde yaptığı yatırımlardaki 965 milyon dolar azalış etkili oldu.

- Portföy yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 36 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 666 milyon dolar net satış yaptığı görüldu.

- Yurtiçi bankaların yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 24 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

- Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 10 milyar 371 milyon dolar ve yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları 284 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve genel hükümet sırasıyla 2 milyar 210 milyon dolar ve 5 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, diğer sektörler 133 milyon doları net kullanım gerçekleştirdi.