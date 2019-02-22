Ocak ayında kapanan küçük işletme sayısı yüzde 68.38 arttı

İstanbul, 22 Şubat () – Ocak ayında kurulan küçük işletme sayısı yüzde 7.75 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 68.38 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ocak ayında kurulan ve kapanan şirketler ve kooperatiflerle küçük şirketlere ilişkin verileri açıklandı. Buna göre kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 30.24 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 4.71 artarken, kurulan küçük işletme sayısı yüzde 7.75 azaldı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 5.95 azalırken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 20.44 ve kapanan küçük işletme sayısı yüzde 68.38 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 13.18 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 7.29 ve kurulan küçük işletme sayısı yüzde 37.76 azaldı.

Kapanan şirket sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.84, kapanana kooperatif sayısı yüzde 19.9 azalırken, kapanan küçük işletme sayısı yüzde 6.56 arttı.

TOBB verilerine göre, Ocak ayında kurulan 1.213 yabancı ortak sermayeli şirketin 643’ü Türkiye, 104’ü İran ve 89’u Suriye ortaklı olurken, bu şirketlerin 114’ü anonim ve 1,099’u limited şirket oldu. (Tablo)