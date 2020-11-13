O Kişiler İçin 900 TL Destek Ödemesi Yapılıyor

Vatandaşlarımız bu yardımlardan yararlanarak korona virüs sürecinde girdikleri ekonomik sıkıntılardan bir nebze olsun kurtulmak istiyorlar. Bu yardım kimleri kapsıyor? Bu yardımdan faydalanmak için hangi şartların sağlanması gerekiyor? Gibi daha pek çok soru vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Araştıran ve merak eden vatandaşlarımız için haber kaynağımızda ayrıntılara yer verdik.

Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan başvurular için vatandaşlarımız hangi şartlara sahip olmamamız gerektiğini merak ediyorlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yardımlar için vatandaşlarımız araştırmalarına devam ediyorlar. Devlet her daim vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Korona virüs sürecinde de vatandaşlarımız için yapılan yardımlar sosyal devlet anlayışına sahip vatandaşlarının her şartta ihtiyaçlarını sağlamaya çalışan vatandaşlarımız için oldukça önemlidir. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan yardımlar araştırılmaya devam ederken bizler de haber kaynağımızda bu destek ödemesine yer verdik.

DEVLET ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR!

Devlet tarafından vatandaşlarımıza yapılan ödemeler hız kesmeden devam ediyor. Bunun akdine korona virüs süreci her geçen gün daha da uzamasıyla birlikte vatandaşlarımız bu yardımlardan yararlanmaya devam ediyorlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak ola yardımlar hakkında vatandaşlarımız bu süreçte yapılan destek ödemelerini kaçırmamak için yardım detaylarını araştırıyorlar. Bu yardımlar tarafından vatandaşlarımız korona virüsün getirdiği etkilerden bir nebze olsun kurtulmak istiyor. Bazı vatandaşlarımız bu yardımları hiç bilmezken bazı vatandaşlarımız da bu yardımların şartlarını ve nasıl başvuru yapacaklarını bilmiyorlar.

Bu yardımlardan en bilineni vatandaşlarımıza ödenen cenaze destek ödemesidir. Vatandaşlarımıza devletten 900 lira cenaze destek ödemesi yapılacaktır. Cenaze yardımından şartları yerine getiren bütün vatandaşlarımız yararlanabilmektedir. Bu ödenekten yararlanabilmek için en önemli şart ölen kişinin en az 360 gün prim biriktirmiş olması yani sigortalı bir işte çalıyor olması sigorta girişinin bulunması gerekmektedir. Diğer şartları da siz merak eden vatandaşlarımız için haber kaynağımızda paylaştık. Cenaze yardımı 900 lira olarak belirenmiş olup eğer vefat eden kişi bekâr ise cenaze ödemesi annesine babasına o da yoksa kardeşine yapılır. Cenaze ödeneğinden faydalanmak için gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımız gerekli evraklarla başvuru yapabilirler.

CENAZE ÖDEMESİ HANGİ ŞARTLARDA VERİLİR?



• İş kazası veya meslek hastalığı sonucunda vefat eden,

• Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı aldıkları sırada vefat eden,

• Kendisinin adına en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen sigortalıların vefat etmesi durumunda hak sahiplerine cenaze ödeneği verilir.

CENAZE ÖDENEĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

• Cenaze yardımı talep dilekçesi, Vefat eden kişiye ait ölüm belgesi ya da raporu,

Cenaze ödeneği için başvuru yapan kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi.

• Cenaze ödeneği talep dilekçesi yazıldıktan sonra da mutlaka muhtara onaylatılmalı.

• Belgelerin eksiksiz olması durumunda kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekir.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Vatandaşlarımız için en merak edilen sorulardan bir tanesi de bu yardım destek ödemelerine başvuru yapmak için nasıl bir yol izleyecekleridir. Vatandaşlarımız korona virüs önlemleri kapsamında da evden çıkmamaları için her türlü işlem e-devlet kapısı üzerine yavaş yavaş taşınmaktadır. Bu yardım için başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız da yok ise önce bir e-devlet şifresi alarak kimlik numaraları ile giriş yapabilir ve buradan başvuru yapabilirler.



