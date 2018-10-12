Nouriel Roubini senato ifadesi öncesinde Twitter’da tepki aldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Ekim () – ABD’li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, ABD Senatosu Bankacılık Komisyonu’nda vereceği ifade öncesi Twitter’da tepki topladı.

Roubini’nin Perşembe günü senatoya sunacağı ve kripto para birimlerinin “bütün dolandırıcılık eylemlerinin anası” ve blockchain teknolojisinin de “en çok abartılan teknoloji” olduğunu iddia eden ifadesi, kripto para birimleri ve blockchain severlerin tepkisiyle karşılaştı. Roubini, ifadesinde 2017 yılında tanıştığı herkesin kendisine Bitcoin alıp almama konusunda danıştığını belirtirken, ifadenin üçüncü sayfasında blockchainin abartıldığına değindi ve şunları yazdı:

“Şu ana kadar Bitcoin’in tek kullanılabilir yanı uyuşturucu satışı, vergi dolandırıcılığı, sermaye kontrollerinden kaçma ve kara para aklama oldu. Kripto para birimi suçlularının yüzlerce insanı dolandırarak milyarlar kazandığına ilişkin birçok olaya şahit olduk. Kripto para birimlerinin harcadığı enerji miktarı çevreye aşırı miktarda zarar verirken ayrıca, blockchain çevresinde çok az kadın veya azınlık yer alabiliyor.”

Roubini’nin ifadesiyle ilgili Twitter üzerinden yapılan yorumlarda üniversite öğrencilerinin kripto para birimleri konusunda Roubini’den “daha kalifiye” olduğu yer alırken, kripto para birimleri borsası ShapeShift’in CEO’su Erik Voorhees ise, “Asıl dolandırıcılık yasal paradır, Nouriel. Bazılarımız bundan sıkıldı ve bu yüzden yeni bir alternatif arıyoruz, bu teknolojiyi kullanma zorunluluğun yok” dedi.