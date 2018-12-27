Noel sonrası tarihi artışlı kapanan Wall Street’de düşüş bekleniyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Aralık () – Yüzde 4.9’luk rekor DowJones endeksi artışıyla kapanan Wall Street’in Perşembe gününe yüzde 1.0 kayıpla açılması bekleniyor.

Noel tatiline tarihin en düşük düzeylerinden kapanan Wall Street endeksleri, tatil sonrasında yeniden yükselirken, DowJones endeksi Çarşamba gününü yüzde 4.9’luk rekor artışla tamamlamıştı.

Piyasalar güne, Ocak’ta yeniden başlaması planlanan ABD Çin görüşmelerinin durdurulması haberlerine başlayacak.

Bunun yanında, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçici olarak kapattığı ABD hükümeti açılana dek ABD Ticaret Bakanlığı Sayım Bürosu ve ABD Ekonomik Analiz Bürosu’nun veri açıklamayacağı duyuruldu.

ABD hisse senedi piyasalarından S&P 500 ve Nasdaq, Noel tatiline tarihin en düşük düzeyinden başladıktan sonra Çarşamba günü tırmanışa geçmişti.

S&P 500, DowJones ve Nasdaq açılışta sallantılı bir çizgi izlese de Çarşamba gününü büyük kazanımlarla kapadı. DowJones yüzde 4.9 ile tarihin en büyük günlük artışını kaydederek bin puanlık bir atışla günü 22 bin 876 puanda tamamlarken, S&P 500 4.9 artışla kaparken, Nasdaq yüzde 5.8 arttı.

Asya Pasifik piyasaları da Perşembe günü Wall Street öncülüğünde kazanımlar yaşadı ve Nikkei, Noel tatili öncesi yüzde 5.0’lik kapanış sonrasında, yüzde 3.9’luk arttı.

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities analisti Norihiro Fujito, “Yatırımcılar negatif etkenlerin farkındalar ancak bu onları ilgilendirmiyor, onlar DowJones’da görülen bin puanlık artışla ilgileniyorlar” dedi.

Noel tatili öncesinde DowJones günü yüzde 2.5’i aşkın kayıp kapatarak en kötü tatil öncesi performansını göstermişti.

