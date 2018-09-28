Net dış borç stoku Haziran sonunda 300.4 milyar dolar

İstanbul, 28 Eylül () – Türkiye'nin net dış borç stoku, Haziran ayı sonu itibarıyla 300.4 milyar dolara çıktı ve ve stokun milli gelire oranı yüzde 34.1 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, aynı tarihte brüt dış borç stoku, 457 milyar dolar olurken, stokun milli gelire oranı ise yüzde 51.8 oldu.