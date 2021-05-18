Nefes Kredisi Ne Zaman ve Kimlere Verilecek? Başvuru Şartları Nelerdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Mayıs günü yaptığı kabine toplantısında yeni bir proje için ışık yakıldığından bahsetti. Çeşitli açıklamalar yapan Erdoğan, Nefes Kredisi adı altında yeni bir adım atıldığından bahsetti. Açıklamalarına şu ifadelerle devam etti:

“Büyük şirketler için de nefes kredisi adı altında bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.”

Peki, Nefes kredisi ne zaman verilecek? Kimlere verilecek? Başvuru şartları nelerdir?

17 Mayıs tarihinde yapılan kabine toplantısından esnafa müjdeli haberler verdi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada esnafa hibe desteği yapılacağına karar verildiğini belirtti. Ek olarak, Erdoğan, Nefes kredisi adı altında yeni bir adım atıldığını da belirtti. Bu adımın büyük şirketleri ilgilendireceğini söyledi. Bu açıklama sonrasında Nefes kredisi başvuru şartları gündemde yoğun olarak konuşmakta.

Tüccar, sanayici ve büyük şirketler için uygulamaya konacak Nefes kredisi ile ilgili Erdoğan’ın açıklamasından sonra büyük bir merak oluştu. Bu mevzuyla alakalı daha henüz detaylar belli olmadı. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada belirli bir tarih vermeyerek, detayların Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacağını bildirdi.

Nefes kredisi için gerekli şartların neler olduğu da merak konusu. Başvuru şartlarının neler olduğuyla ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru şartları ve faiz ve vade detayları ile ilgili açıklama gelmesi dâhilinde haberimiz güncellenecektir.

ESNAFA HİBE DESTEKLERİ HAKKINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yapılan kabine toplantısında esnafa müjdeli haberi vermişti. Toplantı sonrası açılamalarda bulunan Erdoğan, esnafa hibe desteği yapılacağını açıkladı. Hangi işletmelere ne kadar hibe verileceği konusunda detaylar verildi. Bu haber kısa sürede esnafı heyecanlandırdı. Yapılan açıklamalara göre hibe desteği ile ilgili detaylar şu şekilde: