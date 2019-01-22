Nasdaq/Friedman: Kriptolar gelecekte küresel para birimi olabilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak () – ABD hisse senedi piyasası Nasdaq CEO’su Adena Friedman, kripto para birimlerinin “geleceğin küresel para birimi” olabileceğini söyledi.

İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) konuşan Friedman, 2019’un dağılma ve yenilik yılı olacağını söyledi ve “deha ve yaratıcılığın devasa sunumunun” uygun bir kullanım alanı bulduğu takdirde kripto para birimlerinin küresel bir para birimi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Kripto para birimlerinin ilk aşama olan “klasik keşif yaşam döngüsünden” çıktığını söyleyen Friedman, kripto para birimlerinin “öncü kişilerin kurduğu, heyecanın devam ettirdiği, piyasaya yeni adım atanların çoğalttığı ve sonunda bir doz gerçeklikle” şimdiki haline geldiğini vurguladı ve şöyle konuştu:

“Yenilik, yıllar boyu sağlanan istikrar, sürdürülebilir ticari gelişim ve ekonomiye entegrasyon sonucu kullanışlı bir hal alır. Değişim araçlarının kısıtlı olması, keşfin büyük oranda kabul edilmesi ve ticari kullanımlarını engeller.

“Aralarında oldukça önemli küresel aktörlerin de yer aldığı yatırımcıların son yıllarda dijital para birimlerine yönelmesini görmezden gelmek neredeyse imkansız.”

Friedman ayrıca, kripto para birimleri gibi dahi bir keşfin “ekonomide sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmayı hak ettiğini” de sözlerine ekledi.