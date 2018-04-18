MÜSİAD Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, ()-EKONOMİ basınındaki gazeteci, yayın organı ve kuruluşların başarılı çalışmalarının ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen, Ekonomi Basını Başarı Ödülleri (EBBÖ) ödül töreni, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen törende, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Genel Başkan Vekili Dr. Ali Gür, Genel Başkan Yardımcıları İsrafil Kuralay, Av.Kerim Altıntaş ve Adnan Bostan, Genç MÜSİAD Başkanı Engin Akdağ, MÜSİAD üyeleri ve çok sayıda basın mensubu yer aldı.

GAZETECİLERE VERİLEN DEĞER ÜLKENİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİ GÖSTERİR

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş; gazetecilere verilen değerin, bir ülkenin medeniyet ve gelişmişlik düzeyiyle doğru orantılı olduğunu belirtti. Altıntaş; “ Gazetecilik mesleğini ve gazetecileri, toplumun kendisinden ayrı düşünemeyiz. Çünkü bir gazeteci, içinde doğduğu toplumun, yetiştiği toprakların özünü, işine yansıtır. Bu topraklar merttir, cesurdur, adaletli ve güvenilirdir. Halk olarak gazetecilerden beklentimiz, mesleklerini icra ederken bu kadim Anadolu değerlerinden güç almalarıdır. Biz şanslıyız; çünkü memleketimizde, işini hakkıyla yapan ve ülkesine bir katkı sunmak için çabalayan basın mensuplarımızın sayısı hayli fazla. Bu vesileyle, işini severek yapan ve görevini layıkıyla icra eden tüm gazetecilerimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

FARKINDALIĞIN OLUŞTURULMASINDA EKONOMİ BASINI BÜYÜK ROL OYNUYOR

Altıntaş’ın ardından kürsüye gelen Genel Başkan Abdurrahman Kaan, ekonomi basının yalnız ekonomik değerlendirmelere yer veren ya da sadece ekonomiye dair içerik üreten bir yapıda olmadığını vurguladı. Kaan, “Ekonomi Basını, ekonominin mevcut ve gelecekteki durumunu meydana getiren siyasi ve toplumsal gelişmeleri de kamuoyuna sunarak, önemli bir farkındalık oluşturmaktadır. Bu işleviyle de son derece değerli bir görevi yerine getiren ekonomi gazetecilerimize 18 yıldır yanlarında olduğumuzu, Ekonomi Basını Başarı Ödülleri’yle hissettirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

ORTA GELİR TUZAĞINDAN KURTULMANIN YOLU MİLLİ SANAYİLEŞME

Konuşmasında Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kaan; “Türkiye’nin küresel ölçekte güvenli ve gelişmiş bir ülke olma iddiasını sürdürmesi için, milli teknoloji kazanma ve teknolojiye dayalı sanayileşme konusunda, yeni bir sıçrama yapması gerekiyor. Türkiye ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücü için, üretim yeteneğini, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değerli ve teknolojik düzeyi daha üst seviyelere taşıyacak bir yapısal dönüşüm gerçekleştirmelidir. Ancak bu dönüşümü, ülkemizin öz kaynaklarıyla gerçekleştirmek durumundayız. Çünkü, 'Orta Gelir Tuzağı'ndan çıkış, yalnızca milli bir sanayileşme hareketini, seferberlik anlayışı ile başlatmakla mümkün olacaktır” ifadelerinde bulundu.

MANİPÜLATİF HAREKETLERLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Türkiye ekonomisinin anlık gelişmelerle sarsılacak bir yapıda olmadığını ifade eden Kaan, “Bugün ülkemizde döviz piyasalarında yaşananlara baktığımızda; kısa ve orta vadede atılacak adımları iyi planlayarak, gerekenleri hızla yapmanın ve kamuoyuna iyi anlatmanın önemli olduğunu görüyoruz.

Dövizde yaşadığımız dalgalanmaların sadece küresel kaynaklı olmadığı ve yalnızca ülkemizin mali altyapısından da kaynaklanmadığı açıkça ortadadır.

Aynı zamanda manipülatif bir hareketle de karşı karşıyayız. Bu manipülasyona neden olanlara yaptırım uygulanması ve yurt içinde TL’ye değer kaybettirmeyi hedefleyenlerin ellerinden de bu fırsatı almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM

Yerli ve milli üretim konusuna MÜSİAD olarak stratejik bir önem atfettiklerini kaydeden Kaan, “Yerli ve milli üretim temelinde gelişecek bir ekosistem oluşması için hem proje bazlı hem de üyelerimizin yetkinliklerini artırma şeklinde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızı, hayata geçirdiğimiz 'stratejik sektörler ve politikalar başkanlığı' ve bağlı 5 üst kurul himayesinde gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli üretimin sadece üretimden ziyade, stratejik bir durum haline gelmiş olması, bu konunun ülkemiz üzerindeki önemini bizlere göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

KAZANANLAR JÜRİ HEYETİ TARAFINDAN BELİRLENDİ

18.EBBÖ yarışmasının kazananları; Anadolu Ajansı Finans Haberleri Müdürü Yılmaz Yıldız, Bloomberg HT TV Haber Koordinatörü Ali Çağatay, CNN Türk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Habertürk Gazetesi Ekonomi Yazarı Abdurrahman Yıldırım, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Vahap Munyar, Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Platin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Oya Yalıman, TRT Haber Ekonomi Program Danışmanı-Türkiye Gazetesi Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel, Yenişafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar ve 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir’in oluşturduğu jüri heyeti tarafından belirlendi.

11 DALDA ÖDÜLÜN VERİLDİĞİ TÖRENDE KAZANANLAR ŞUNLAR:

Yılın Ekonomi Haberi: Erdinç Akkoyunlu (Star Gazetesi); Yılın Reel Sektör Haberi: İbrahim Acar (Sabah Gazetesi); Yılın Ekonomi Röportajı: Murat Birinci (Anadolu Ajansı); Yılın Ekonomi Araştırma Haberi: Murat Palavar (Yenişafak Gazetesi); Yılın Ekonomi Dijital Yayını: Dunya.com; Yılın Ekonomi Programı: Elif Saygılıer (TRT Haber- 7/24 Programı); Yılın Ekonomi Yayını: Platin Dergisi; Yılın Ekonomi Yazarı: Cüneyt Başaran (HaberTürk Gazetesi); Yılın Ekonomi Fotoğrafı: Salih Zeki Fazlıoğlu/ Anadolu Ajansı; Jüri Özel Ödülü: Faruk Erdem (Takvim Gazetesi); MÜSİAD Özel Ödülü: TRT World

(FOTOĞRAF)