MÜSİAD Bursa Şubesi, yeni başkanını seçti

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Nihat Alpay, MÜSİAD Bursa Şubesi'nin yeni başkanı oldu.MÜSİAD Bursa Şubesi’nin 20’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Mustafa Gürses, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Alinur Aktaş ile çok sayıda dernek üyesi katıldı.Toplantıda konuşan Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, geride kalan yılın ekonomik açıdan zorluklarla geçtiğini ifade ederek, "Bursa, dünya çapında da ticaret etkinliğini kanıtlamış bir ilimiz. Şehrin bu başarılı performansının daha da artarak devam ettirmesi gerekir. 2018 yılı hem Türkiye'de, hem de dünya ekonomi politiği açısından değerlendirdiğimizde biraz zor bir yıl oldu. Bu süreç, özellikle farklı aktörlerin de öne çıktığı ve aynı zamanda da yeni bir kavramı da bizlere göstermiş oldu; ticaret savaşları. Daha önce böyle bir şey gündemimizde yoktu" dedi.‘ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’Zorlukları aşmak için dernek olarak çaba sarf edeceklerini belirten Kaan, "Daha rekabetçi bir yapıya kavuşabilmemiz için biz MÜSİAD olarak bu dönemi bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye için bir fırsat, aynı zamanda Bursa için de bir fırsat olarak görüyoruz. Bizler artık enerjimizi boşa harcamayacağız. Hareket kabiliyetlerimizi sınırlamadan, anlık gelişmelerle boğuşmadan, güçlü bir muhasebe yaparak, yeniden değerlendirerek 2019 yılını daha güçlü bir şekilde ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. Tabii ki bunu söylerken, Türkiye ekonomisinin kendine özgü dinamikleri olduğunu biliyoruz, bizler bu tür sıkıntıları daha önce yaşadık. Bu tür sıkıntıları kaldıracak tüm mekanizmaları daha önceden biliyoruz. Üzülmek yok, yılmak yok, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.Kongre sonunda yapılan seçimde yeni başkan Nihat Alpay oldu. Toplantı daha sonra toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

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