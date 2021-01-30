Müjde Geliyor! Kamu Çalışanı, Emekli Sandığı Emeklileri Ve Kamu İşçileri İçin Toplu Sözleşme Süreci!

İlk buluşma kamu işçileri için gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarında çalışma hayatını sürdüren işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Mayıs ayında başlaması tahmin ediliyor. Burada yaklaşık 700 bin çalışan için sosyal ve mali hakların belirlenmesi için bekleniyor. Görüşmeleri en büyük konfederasyon olarak bilinen TÜRK-İŞ yürütecek. Sonbaharda ise en büyük sanayi kuruluşlarının bulunduğu metal iş kolu içerisinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlıyor.

200 bin civarında çalışan için ücret pazarlıkları gerçekleştirilecek. Bu hususta da işçilerin sosyal ve mali hakları masaya yatırılacak ve masaya yatırılan konular derinlemesine incelenerek bir sonuç alınacak.

Kamuda 5.5 Milyon Kişi Gelişmeleri Takip Ediyor

Memurların ve memur emeklisi vatandaşların 2 senelik mali ve sosyal haklarında gerçekleştirilecek olan iyileştirmelerin karara bağlanacak olduğu toplu sözleşme Ağustos ayında yapılacak. Bu sayede memurların ve memur emeklilerinin 2022 ve 2023 tarihlerinde alacağı 4 ayrı zammın oranları duyurulacak. Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz aylarında olacak şekilde iki defa zam elde ediyor. Bu zam oranları toplu sözleşmede netlik kazanıyor. Eğer 6 aylık enflasyon oranı zammı aşarsa aradaki oran memur ve memur emeklisi vatandaşlara fark şeklinde ödenmektedir.

Toplu sözleşmede yalnızca zamlar değil aile desteğinden kadro konularına kadar pek çok sosyal hak da konuşalarak karara bağlanmaktadır. Ayrıca kamu Personel Danışma Kurulu toplantılarında görüşmeleri gerçekleştirilen konular da masada konuşulacak konular arasına alınıyor.

Bu arada toplu sözleşme yalnızca Emekli Sandığı emeklileri için gerçekleştiriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam elde ediyorlar. Oranlar çoğu zaman bir birine çok yakın olarak çıksa da diğer emekliler de toplu sözleşmede bulunup zamlarını önceden bilmek istiyor. Fakat mevcut yasalara göre toplu sözleşme yalnızca memurlar ve memur emeklisi vatandaşlar için gerçekleştirilebiliyor.

Geriye Son 3 Gün Kaldı!

Kamuya borçların yapılandırıldığı düzenlemeye yönelik başvuru süresi bir ay ertelendi. O süre de pazartesi günü yani 1 Şubat tarihinde akşam saatlerinde sona erecek. Bundan sonra bir uzatma gerçekleştirilmeyeceği duyurusu yapıldı. Eğer 30 Ağustos 2020 ve öncesine ait kamuya vergi, prim, trafik cezası, emlak vergisi gibi borçlarınız bulunuyorsa ve hala başvuru yapmadıysanız bu fırsatı kaçırmamanız önerilir. Yapılandırmaya başvuru yapan kişilerin borcunun faizi sıfırlanıyor ve enflasyon farkı ilave ediliyor.

Peşin ödeme hususunda bunun da %90'ı alınmamaktadır. Yani peşin ödeme yapan bir vatandaş ana paraya çok yakın bir tutar ile borcunu silebiliyor. İlk taksitler için son ödeme tarihi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve belediyelere gerçekleştirilecek olan ödemelerde 1 Mart, SGK'ya gerçekleştirilecek ödemelerde ise 31 Mart tarihidir. Taksit ödemeleri 2 ayda bir şeklinde gerçekleştiriliyor. Burada ilk taksiti kaçırmamak çok önemlidir. Yapılandırılmanın bozulmaması için taksit ödeme günleri önemlidir. Pek çok kurum için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden ve internet aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Çalışanlar Ödemelerini Aldı

Kamu işçileri için de tediye ödemeleri dün itibarıyla gerçekleştirildi. Kamu çalışanları senede 52 günlük tediye yani ikramiye elde ediyor. Bu ikramiyeler de 13 günlük taksitler şeklinde dört ayrı ödeme ile verilmektedir. İlk 13 günlük tediye dün itibarıyla ödendi. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi gerçekleştiriliyor.