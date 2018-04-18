Muhtar Kent: 21. yüzyılın kadınların olacağına inanıyorum

İstanbul, 18 Nisan () - Coca-Cola’nın, Türkiye’de kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla 2015 yılından bu yana yürüttüğü Kız Kardeşim sosyal sorumluluk projesinin II. fazının tanıtım toplantısına katılan Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, konuşmasında “21. yüzyılın kadınların yüzyılı olarak anılacağına inanıyorum. Kadınların başarısı için küresel anlamda uygun bir ortam yaratmak ve fırsat eşitliği sağlamak bizim en öncelikli konularımızdan bir tanesi” dedi.

“Dünya, ekonomiyi canlandırmanın yollarını arayadursun, çözüm aslında tam önümüzde: Kadınlar. Güçlenen kadın; şirketlere kazanç, ekonomiye can, toplumlara fayda getirir” diyen Kent, Coca-Cola’nın küresel 5by20 programı kapsamında sunulan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk programı ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesini hedeflediklerini, Türkiye’de bunu Kız Kardeşim projesi ile hayata geçirmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu paylaştı.

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Başkan Yardımcısı Halim Mete, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, kapsamı genişletilen projenin gelecek hedefleri konuşuldu.

Türkiye’de de 5by20 hedefi kapsamında 2015 yılında hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi bugüne kadar 19 ilde iki binden fazla kadının kendini geliştirerek toplum içinde daha aktif rol almalarına destek oldu.

Kız Kardeşim projesinin II. Fazında, proje ortakları olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) katkılarıyla, 30 ilde dokuz bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Yeni dönemde, girişimci olmak ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında destek sağlanacak. Her proje şehrinde fikir üretme, girişimcilik kampları ve kadın girişimciler ile ilham buluşmaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında ayrıca İstanbul, İzmir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mersin’de 500 mülteci kadın için de girişimcilik eğitimleri verilecek.

Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “5by20 programı kapsamında sunulan eğitimler, finansal destekler ve mentorluk programı ile kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesini hedefliyoruz. Türkiye’de bunu Kız Kardeşim projesi ile hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum.”

Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölge Başkanı Evguenia Stoichkova, “Kızkardeşim projesi kadınların kendilerini geliştirmelerine ve toplum içinde daha aktif rol almalarına destek sağlamak için yola çıktı. Proje, yıllar içinde ev kadınından iş kadınına, öğretim görevlisinden öğrenciye kadar farklı profilden birçok kadın tarafından sahiplenildi. Pojemiz, tüm Coca-Cola sistemini heyecanlandıran, gururlandıran bir proje olarak yolculuğuna güçlenerek devam edecek” dedi.

Toplantı sonunda, moderatörlüğünü Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın yaptığı “Kadınların Güçlenmesinin Önemi” konulu panel gerçekleştirildi. Panele, TOBB Genç Girişimciler Konseyi Başkan Vekili ve Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Coca-Cola İçecek İnsan Kaynakları Direktörü Ebru Özgen ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülname Turan katıldı.