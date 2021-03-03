Moody's'ten Türkiye açıklaması: Pozitif kredi unsuru!

Moody's tarafından Türkiye hakkında kritik bir değerlendirme yapıldı. Söz konusu değerlendirmede, Türkiye'de döviz rezervlerinde görülen azalmanın önüne geçilmesine, sermaye girişlerinin güncellenmesine ve para biriminin güç kazanmasına katkı sağlayan ve Kasım ayından beri süren politika değişikliği "pozitif kredi unsuru" olarak nitelendirildi.

"Yurt içi güven hala geri kazanılmadı"

Politika çerçevesinin daha tutarlı olması gerektiği belirtilen değerlendirmede, yüksek dolarizasyon düzeyinin "yurt içi güvenin hala geri kazanılmadığını" gösterdiği aktarıldı.

"Direkt pozitife dönmesi zor"

Değerlendirmede, Türkiye'nin negatif kredi notu görünümünün direkt olarak pozitife dönmesinin veya reytinginin artış göstermesinin oldukça düşük bir ihtimal olduğuna dikkat çekildi.

"Para politikaları kalıcı olursa..."

Türkiye'nin kredi notu görünümüne ilerleyen dönemde hangi gelişmelerin pozitif yansıyacağına yer verilen değerlendirmede, son dönemde izlenen para politikalarının kalıcı hale gelmesinin para biriminin güç kazanmasını, enflasyonun düşmesini ve dolarizasyonun azalmasını sağlayabileceği belirtildi. Değerlendirmede, böylece durağan bir görünüm yakalanabileceği kaydedilerek, AB (Avrupa Birliği) ile ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile gerginliklerde süregelen bir azalmanın da pozitif yansıyabileceği ifade edildi.

"Ekonomik reform gerekli"

Ekonominin yapısal anlamda sahip olduğu yapısal dengesizliklere yanıt veren ve kararlılık gösteren ekonomik reformların yukarı doğru bir not baskısına orta vadede neden olabileceği kaydedilen değerlendirmede, 2020 senesindeki güçlü büyümenin güçlü kredi genişlemesi sayesinde gerçekleştiğine dikkat çekildi. Değerlendirmede, söz konusu genişlemenin devam ettirilebilir olmadığı belirtilerek, bu durumun ayrıca yüksek enflasyona neden olduğu da kaydedildi.

"Büyümeyi ılımlı durama getirebilecek faktörler var"

Daha kuvvetli bir global büyümenin gerçekleşmesi ve yurt dışından turistlerin yaz sezonunda gelecek olmasının Türk ekonomisine bir nebze de olsa katkı sağlayacağı belirtilen değerlendirmede, büyümeyi ılımlı duruma getirecek olan farklı etmenlerin de olduğu ifade edildi. Değerlendirmede, bu etmenler yüksek faiz oranları ve daha ılımlı kredi büyümesi olarak sıralandı.

Büyüme tahmini değiştirilmişti

24 Şubat 2021 tarihinde Moody's tarafından hazırlanan raporda, 2021 yılına ilişkin yüzde 3,5 olan büyüme tahmini yüzde 4'e çıkarılmıştı. 2022 senesine ilişkin yüzde 4 olan büyüme tahmini ise yüzde 5'e çıkarılmıştı.

11 Eylül 2020 tarihinde Moody's, Türkiye'nin B1 olan kredi notunu B2'ye düşürmüştü. Türkiye'nin not görünümünü ise "negatif" olarak devam ettirmişti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun, 4 Haziran 2021 tarihinde Türkiye'nin kredi notu ile görünümüne dair değerlendirmede bulunacağı tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 14:09