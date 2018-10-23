Mondelēz'den ambalajların tamamı için "geri dönüşüm sözü"

İstanbul, 23 Ekim () - Mondelēz International, iki yıl içerisinde kağıt bazlı ambalajlama malzemeleri için sürdürülebilir tedarik kaynakları elde ederek tüm dünyada 65 milyon kilogram ambalajlama malzemesini azaltmış olacak.

Mondelēz International'dan yapılan açıklamada, 2025 itibarıyla tüm ambalaj materyallerini geri dönüşüme uygun hale getirerek geri dönüşüm bilgilerinin paylaşılacağı belirtildi.

Mondelēz International Araştırma, Geliştirme, Kalite ve İnovasyon Bölümü Başkan Yardımcısı Rob Hargrove, “Atıştırmalık ürünlerde global ölçekte lider bir firma olarak, ambalaj atıklarını azaltmak ve ambalajlar için döngüsel bir ekonomi oluşturmaya aktif bir katkımız olması bakımından sürdürülebilir kaynaklardan temin edilen materyalleri ve geri dönüşüme uygun ambalajları kullanma taahhüdünde bulunuyoruz. Plastik atıklar ve gezegenimiz üzerindeki etkileri, tüketicilerimizin çok dikkat ettiği ve bütüncül bir yaklaşım gerektiren geniş ölçekli, sistematik bir sorun. Sektördeki iş ortaklarımızla, resmi ve özel kuruluşlarla birlikte, çevre üzerinde pozitif bir etki yaratacak pratik çözümlerin geliştirilmesine yardımcı olabiliriz” dedi.

Şirketin bu stratejisi, iki amacı yerine getirerek; sıfır ambalaj atığını hedefleyen ve uzun soluklu vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik bir adım olarak hayata geçiyor. Bunu başarmak için firma aşağıdakileri maddeleri taahhüt ediyor:

- Tüm ambalaj malzemeleri 2025 itibarıyla geri dönüşüme uygun materyalden üretilecek. Şirket, ambalaj malzemesi üreticileri için döngüsel ekonomi rehberi hazırlayacak, öncelikleri ortaya koyacak ve ambalajlama gamında kullanılacak veya kaçınılacak materyalleri belirleyecek.

- Tüm kağıt bazlı ambalaj malzemeleri için 2020 itibarıyla sürdürülebilir tedarik kaynakları güvence altına alınmış olacak.

- 2020 itibarıyla tüm dünyada 65 milyon kg. ambalajlama malzemesi bertaraf edilecek. Bu hedef, firmanın 2013’ten beri 53.5 milyon ambalajlama materyalini ortadan kaldırmadaki başarısını temel alıyor ve kullanılan ambalaj miktarını asgariye indirirken ürünleri taze ve güvenli halde tutmak doğru miktarda malzeme kullanma taahhüdüyle de tutarlı bir yaklaşım sergiliyor.

- Geri dönüşüm bilgileri 2025 itibarıyla tüketicilere ulaştırılmış olacak. Tüm dünyadaki lokal geri dönüşüm sistemlerinin yaygınlığı düşünüldüğünde, şirket, tüketicilerin ürünleri kullanım sonrasında ambalajları geri dönüşüme sokmasını veya tekrar kullanmasını kolaylaştırmak için çalışmalar yapacak.

- Şirket, atıkları azaltmak ve gerçek hayattaki geri dönüşüm oranlarını iyileştirmek adına hayati öneme sahip atık yönetimi altyapısı geliştirmek adına sektörel işbirliklerini ve kamu-özel ortaklıklarını destekleyecek.

- Asya, Ortadoğu ve Afrika’da, çikolata ürünleri için ikincil ambalajlarda ve sevk malzemelerinde sağlanan iyileştirmeler sayesinde yılda 1 milyon kg’dan fazla oluklu karton tasarrufu sağlandı.

- ABD’de, Oreo kurabiyelerinin ambalajları, yüzde 23 daha ince üretildi. Bu da, karton ihtiyacını yıllık yaklaşık 1.5 milyon kg. kadar düşürdü.

Mondelēz International ambalajlarının yaklaşık yüzde 75’i, cam, kağıt veya metalden yapılıyor, kağıt bazlı ambalajlarının yaklaşık yüzde 70’i, geri dönüştürülmüş kaynaklardan geliyor.