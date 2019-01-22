MOBİSAD: Mobil iletişim araçları taksit düzenlemesi uzatılsın

İstanbul, 22 Ocak () – Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), cep telefonlarında kredi vadelerini 6 aydan 12 aya çıkarmasıyla, daralan sektöre nefes aldırdığını belirten Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği’nin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, taksit düzenlemesinin uzatılmasının sektördeki canlılığı devam ettireceğini belirtti.

BDDK, cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti ve yeni değişiklikle birlikte fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 6 ay olan vade sınırı 12 ay olarak uygulanmaya başlandı.

Uygulamanın, 31 Ocak 2019 tarihinde sona ereceğini belirten Turnacı, şöyle devam etti:

“BDDK’nın düzenlemesi daralan sektörümüze nefes aldırdı. Yeni düzenleme sonrasında sektörümüz bir ivme yakaladı ve yüzde 30-35 büyüdü.

“Sektörümüz mevsimsel olarak zaten en düşük hacimli günleri yaşadığı ocak-şubat-mart aylarında tekrar bir performans düşüklüğü yaşaması durumunda çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

“Bu yükselişin sürdürülebilir olması adına taksit düzenlemesinin devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

“Mobil iletişim sektöründe, diğer sektörlerde olduğu gibi, 12 taksit uygulamasının fiyat segment bağımsız 2019 yılı sonuna kadar devam edeceğine yönelik müjdeyi bekliyoruz. “Düzenlemenin fiyat bağımsız 12 taksit şeklinde yapılması halinde sektörde yaşanan hareketliliğin de artarak devam edeceğine inancımız tamdır.” (Fotoğraflı)