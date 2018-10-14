Mobilyacılar Enerji Kooperatifi 5 megawatt çatı üretim tesisi açtı

KAYSERİ, () - TÜRKİYE’nin faaliyete geçen ilk enerji kooperatifi tarafından kurulan Mobilyacılar Enerji Kooperatifi 5 megawatt çatı üretim tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı bağlantısı ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla açıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantısının ardından yaptığı konuşmada, "Bugün 5 megawatt olarak açılan üretim tesisinde, 15 megawatt olarak yola çıktınız. İnşallah bu 15 megavatı tamamlamaya vesile olursunuz. 15 megawattın 7,5 milyon kilowatt saat enerji ile buradaki bütün firmalarımıza ve artan yatırımlarla Kayseri'ye katkısı büyük olacaktır. Kayseri'nin bizim için Türkiye'deki yeri tartışılmaz. Son senelerde Kayseri'nin ihracatı yaklalşık yüzde 30 seviyesinde . Ben bunu Kayseri'ye yakıştıramadım. Bu oran yüzde 30 iç piyasa yüzde 70 ihracat olmalı. Biz sizi destekleyeceğiz, siz de ihracata daha fazla ağırlık vereceksiniz. Biz sizin ihracatınızın önünü açmak için elimizden gelen ne varsa bütün gücümüzle yanınızda olacağız. Geçen sene de baktım yaklaşık 338 milyon lira sadece... Kayseri'ye ihracat teşviği vermişiz. Bu teşviklerimizle her zaman sizlerin yanında olacağız." dedi.

TESİS HAKKINDA

Mobilya Kentte faaliyete geçen tesis, 5 MW yatırım toplamda 15 bin 400 adet güneş paneli gerçekleştirildi. 100 adet İnvertör kullanıldı. 7 Milyon dolara yatırım yapıldı. Yıllık 7 milyon 500 bin kilo watt enerji üretmeyi hedefleniyor. Kayseri’de faaliyete geçecek bu kooperatif kapsamında 5 MW'lık güneş enerji santralinde 763 üretim işyeri, 400 mağaza ve mobilya satışına yönelik bir alışveriş merkezinin yer aldığı, 688 ortaklı, 15 MWp gücünde bağlantı görüşüne sahip Türkiye’de faaliyete geçen ilk ve en büyük yenilenebilir enerji kooperatifi olma özelliğine sahip. Kooperatifin, 36 bin metrekarelik çatı alanına kurulan 6 milyon dolar değerinde ve 5 MWp kapasiteli ilk etap sayesinde yılda 7,5 GWh enerji üretilmesi, 23, bin 404 ağaç kurtarılması, 1650 araç kirliliğinin önüne geçilmesi ve 8,2 ton karbonmonoksit gazının salınımının engellenmesini hedefleniyor.



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