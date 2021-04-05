Milyonları Sevindiren Zam Haberi! 1000 Liralık Maddi Destek 1500 Liraya Yükseltildi!

Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomik darboğazda, hemen hemen her vatandaşımız maddi olarak desteğe ihtiyaç duymaktadır. Çalışabilecek durumda olanlara ve çalışmak isteyen kişilere pek çok iş imkanı tanıyan devletimiz, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara da maddi destek sağlamaktadır. Aile Bakanlığı başta olmak üzere, devletin çeşitli alt kurumları tarafından verilen bu yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin gerekli koşulları taşıması gerekmektedir. Her yardımın koşulları kendine hastır ve değişiklik göstermektedir. Bazı yardımlar sadece birkaç koşul ararken bazı yardımlarda çok sayıda koşulun karşılanması gerekmektedir.

Geçtiğimiz günlerde, söz konusu yardımlardan biri konuşulmak üzere Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulunun 15'inci toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlendi ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirildi. Bu toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, Yönetim Kurulu üyeleri, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ve Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy katılım sağladı.

Toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılının Nisan ayından beri binlerce vatandaşa 35 milyon lirayı aşkın maddi destek sağlandığı belirtildi. 12 aydır devam eden bu maddi destek kapsamında, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hak sahibi vatandaşlara 1000’er lira ödeme yaptı.

1000 LİRALIK DESTEK 1500 LİRA OLDU

Yazılı açıklamada, Vakıf Yönetim Kurulu'nun 15’inci toplantısında alınan kararlardan da söz edildi. Alınan kararlar binlerce vatandaşı sevindirdi. Nisan 2020'den beri 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen maddi desteğin miktarının aylık 1000'er liradan, 1500 liraya yükseltilmesine karar verildi. Bu haberi duyan vatandaşlar, günümüz koşullarında 1000 lirayla geçinmenin çok zor olduğunu ve bu zammın kendilerine ilaç gibi geldiğini ifade ettiler.

DİNİ BAYRAMLARDA DA ÖDEME YAPILACAK

Söz konusu toplantıda, 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilerine dini bayramlarda verilen 1000 liralık desteğin de zamlanması yönünde karar alındı. Artık hak sahiplerine, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 1500’er liralık iki ayrı ödeme yapılacak yani toplamda aylık ödemeleri hariç olmak üzere 3 bin lira maddi destek sağlanmış olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vefat eden sivil vatandaşların hak sahiplerine bağlanan maaş ve bayram ödemelerinin yanı sıra 15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilerine ne gibi destekler yapıldığı da ayrıca merak edilmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşların hak sahiplerine belirli miktarda nakdi tazminat ödemesi yapılmıştır ve ek tazminat ödenmiştir.Şehit olan kişilerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 2 kişinin kamu kurumlarında istihdamı sağlanmıştır.

15 Temmuz’da vefat eden kişilerin hak sahipleri konut sahibi olsun diye Toplu Konut İdaresi tarafından 154.000 liraya kadar faizsiz konut kredisi verilmektedir. Bu kişiler mesken vergisinden de muaf tutulmuştur. Eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi, ilk araç alımında ÖTV’den de muaf olacaktır.

Şehitlerin eşi ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile, şehidin anne ve babasına yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkı tanınmıştır. Şehit yakınlarıgelen su faturalarında yüzde 50, elektrik faturalarında da yüzde 40 oranında indirimden yararlanmaktadır.

Darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizin çocuklarına belirli miktarda eğitim ve öğretim yardımı yapılmaktadır. Söz konusu yardımdan yararlanmak isteyen kişiler, öğrenci olduklarını gösteren bir belge ile 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında müracaat ederse başvurduktan sonraki ay SGK tarafından ödeme alabilir.

Şehit ve malul gazi çocuklarının eğitim ve öğretim alanında desteklenmesi için özel öğretim kurumlarında ücretsiz olarak okumalarına imkan verilmiştir. Bu haktan yararlanmak isteyen hak sahiplerininİl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumunaSGK’dan temin ettikleri hak sahipliği belgesi ile başvuru yapması gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde izinli olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan malul gaziler ve eşlere de 19 Eylül Gaziler Gününde idari izin verilecektir.

15 Temmuz şehitlerinin eş, anne, baba ve çocukları ile 15 Temmuz gazileri, harp ve vazife malulleri, bu kişilerin eş, anne, baba ve çocukları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden indirimli olarak yararlanmaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait tarihî ve turistik yerlere giden şehit dul ve yetimleri ile gazileri "sööz konusu yerlere ücretsiz olarak girebilmektedir. Bu kişiler, devlet tiyatrolarında sergilenen tiyatro oyunlarını da ücretsiz olarak izleyebilmektedir.

Devlete ait olan yurtlardan ve öğrenim bursundan yararlanma önceliği, şehitlerin ve gazilerin çocuklarına tanınmaktadır. Bununla birlikte, devlet yurdunda kalan yetimlerden veya gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito talep edilmemektedir. Gazilerin eş ve çocukları, gerekli belgelerle başvuru yapmaları halinde yükseköğrenim harç ve ücretlerinden de muaftır.

15 Temmuz 2016 yılındameydana gelen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlerde, görevli olmadığı halde şehit olan kişilerin kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamı askerlikten muaf tutulmaktadır.