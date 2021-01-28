Milyonları İlgilendiren Kararda Son Başvuru Tarihine 3 Gün Kaldı!

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanunda yapılan değişiklik neticesinde vatandaşlarımıza yapılandırma için ek süre tanınmıştı. İlk olarak 31 Aralık 2020 tarihine kadar süre tanınan borç yapılandırması, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte 31 Ocak 2021 tarihine kadar ertelendi. Borç yapılandırma işlemleri kapsamında vatadaşlarımız KYK borçları, trafik cezaları, KDV gibi birçok borç türü için yapılandırma işlemi gerçekleştirebilecekler. Bugüne kadar milyonlarca kişi tarafından başvuru yapılan borç yapılandırma ilgili merak edilen detayları bu yazımızda ele aldık.

BORÇ YAPILANDIRMA İÇİN SON 3 GÜN

KYK Borçları

Trafik Cezaları

SGK Prim Borçları

Tüm Hazine Alacakları

Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)

Katma Değer Vergisi(KDV)

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Gelir Vergisi

Kara Yolları Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Borçlar

Çiftçi Tarım Kredi Kooperatifi Borçları

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Ocak tarihine kadar ertelenen yapılandırma başvurusu için son 3 güne girmiş bulunmaktayız. Yeni kanun kapsamında vatandaşlarımıza borçlarını 18 aya kadar yapılandırma imkanı sunuluyor. Bu işlemle birlikte toplamda 500 milyar liralık bir alacak devlet tarafından yapılandırılmış olacak. Hesaplama işlemlerinde TÜİK tarafından açıklanan 0.35 Yİ-ÜFE oranları bazı alınacak. Ek olarak, çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları da bu yapılandırma kapsamına dahil edildi. Borç yapılandırması yapılacak konular ise şu şekilde:

TAKSİT TARİHLERİNE DİKKAT!

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması kanununda yapılan son değişiklikle birlikte vatandaşlarımız taksit tarihlerini merak ediyorlar. Birçok vatandaşımız yapılandırma tarihlerinin uzatılmasıyla birlikte taksit tarihlerinin değişip değişmediğini de merak ediyorlar. Yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma başvurusu yapan vatandaşlarımızın ilk taksit ödemelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Vatandaşlarımız belirlenen tarihlerde taksit ödemelerini gerçekleştirecekler. 31 Ocak 2021 tarihine kadar (uzatılan süre içerisinde) borç yapılandırma işlemlerine başvuru yapan vatandaşlarımızın ilk taksit ödemeleri Şubat tarihinde başlayacak.