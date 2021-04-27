Milyonları İlgilendiren Haber! Emeklilere Verilecek Olan Bayram İkramiyesi Belli Oldu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin merak edilen miktarını açıkladı. Milyonlarca emeklinin merak ettiği ikramiye tutarı belli oldu. Emeklilere ödenen 1000 TL’lik bayram ikramiyesinin 1100 TL'ye çıkarıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararname ile uygulamanın bayrama yetişeceğini kaydetti. Açıklanan bu karara göre 3 Mayıs ile 7 Mayıs tarihleri arasında ikramiyelerin ödenmesi bekleniyor. Aynı zamanda ikramiyelerin ne zaman ve ne kadar yatırılacağı merak konusu oldu. İkramiye tutarı öğrenildikten sonra paraların hesaplara ne zaman yatırılacağı merak konusu oldu.

Milyonlarca emeklinin bir umut beklediği Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili müjde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan beklenen açıklama geldi.

İkramiyelere 100 TL Zam

Önceki yıllarda Ramazan Bayramı'nda 1.000 TL ve Kurban Bayramı'nda 1.000 TL olmak üzere toplamda iki bin Türk lirası ödeme yapılan ikramiyelere bu yıl 100 TL'lik bir zam yapıldı.

Yapılan AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerden gelen, ''Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" sorusunu cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? 1.000 Türk lirası + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah bin 100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz' açıklamasını yaptı.Milyonlarca emeklinin 3- 7 Mayıs tarihlerinde hesaplarına 1.100 TL ikramiye yatırılacak ve Ramazan ve Kurban bayramında olmak üzere emekli kişilerin maaşlarına toplamda 2200 TL ikramiye yatırılacak.

İkramiyeler Hesaplara Ne Zaman Yatırılacak?

Emeklilere verilecek olan Ramazan Bayramı ikramiyesinin mayıs ayının ilk haftasında verilmesi bekleniliyor. İkramiyelerin hesaplara 3-7 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Ayrıca Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayının ortasında da Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatırılacağını açıkladı.