Milyonlarca Yolcu Garantisi Verilen Havalimanına 61 Kişi Geldi

Yap işlet devret modeli ve benzeri planlar yüzünden hükümet muhalefet tarafından sert dille eleştiriliyordu. Bugün ise yeni veriler açıklandı. Zafer Havalimanı ile ilgili yapılan paylaşımlar ise kısa sürede gündem oldu. Twitter da TT olan haberle ilgili net açıklamalar ise henüz gelmiş değil.

1,3 MİLYON YOLCU GARANTİSİ VERİLMİŞ SAEDECE 61 KİŞİ GELMİŞ

Kütahya’da bulunan ve üç şehir için ortak kullanılması için inşa edilen Zafer Havalimanı Türkiye’nin gündemine oturmuş durumda. Zafer Havalimanı’nın açıklanan verilere göre faaliyetleri durma noktasında.

Zafer Havaalanı’nın 20212 yılından günümüze kadar 10 milyon üzerinde yolcu ağırlaması garanti edilmişti. Fakat pandemi ve diğer koşullarında sebep olduğu etkiyle bu hedefin yarısına bile gelinilmemiş değil. 2020 yılında ise Zafer Havaalanında sadece 16 bin yolcu ağırlandı. 2021 yılının çeyreğinde ise Zafer Havalimanını kullanarak yolculuk eden kişiler sayısı sadece 61.

Öte yandan Zafer havaalanı için 2021 yılında 1,3 milyon yolcu garantisi verilmiş. Sadece 61 yolcunun şimdiye kadar seyahat etmiş olması da gündemde bomba etkisi yarattı.

HEDEFLERİN ÇOK ALTINA KALDI ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Havalimanına yüz binlerce yolcu garantisi verilmişken hedeflerin çok altında kalındı. Zafer Havalimanı 2021 yılının ilk çeyreğini sadece 67 kişiyle kapattı. 1 milyon 317 bin yolcu garantisini düşünülünce yılın ilk çeyrek hedeflerinin çok altında.

2012 yılında inşası tamamlanan Zafer Havalimanı sadece Kütahya değil aynı zamanda Uşak ve Afyonkarahisar’dan yolcu ağırlaması için yapılmıştı.

İLK DEFA OLMADI ÖNCESİNDE DE YOLCU SAYISINA ULAŞAMAMIŞTI

Zafer Havalimanı pandemiden önceki yıllarda da yine garanti edilen yolcu sayısına ulaşamamıştı. Fakat pandeminin etkisiyle birlikte hedeflenen rakamların çok altına düşüldü.

MİLYONLARCA YOLCU GARANTİSİ VERİLMİŞTİ

Kütahya’da bulunan havalimanı üç şehir için hizmete açılmış ve yüksek umutlar beslenmişti. İşletme hakları ise IC İçtaş’a devredilmiş ve yolcu sayısının her yıl artacağı vadedilmiş. IC İçtaş, 2044 yılına kadar havalimanının işletme hakkını elinde tutacak. Aynı şirket Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Ak kuyu Nükleer Santrali gibi projeler içinde ihale almıştı.

Şirkete ise havalimanı hizmete açıldığında bu yana 10 milyon 233 bin yolcu garantisi verilmiş. Fakat özellikle de 2021 yılında bu yolcu kapasitesinin çok altına kalındı.

FİRMAYA 6 MİLYON 738 BİN EURO ÖDENDİ

Havalimanı açıldığından bu yana ise sadece 318 bin 96 yolcu ağırlamış. Yani 10 milyondan fazla yolcu garantisi verilse de elde edilen sonuçlar hedeflerin çok altında. Derin düşüş ise salgınla birlikte yaşandı. Havacılık faaliyetleri sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde durma noktasına geldi. Bu nedenle 2020 yılında 1 milyon 279 bin yolcu garantisi olan havalimanı sadece 16 bin 645 yolcu taşıdı. IC İçtaş ise geri kalan yolcuların garanti ödemesini aldı. Ödeme miktarı ise yapılan firmaya 6 milyon 738 bin Euro oldu.

2021 yılında salgının etkisini daha da derinden göstermesiyle sadece 61 yolcu havalimanını kullandı. Fakat 2021 yıl içinde yolcu garantisi 1 milyon 317 bin 733 kişi. Yılın ilk çeyreğinde havalimanından yapılan hiç iç hatlar uçuşu bulunmuyor. 61 kişi de yurt dışına gitmek için havalimanını tercih etti. Hedefe ulaşılamazsa bu yılında garanti ödemesi yine firmaya yapılacak.