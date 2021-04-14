Milyonlarca Vatandaşı İlgilendiren Karar! Kredi Borçları, Ödemeleri ve Limitlerinde Büyük Değişiklik

Ülkemizde neredeyse her vatandaşın kendine ait hesap bilgisi, kredi kartı ya da kredi borcu bulunmakta. Her işlemimizi bankalar aracılığıyla yaptığımız bu dönemde ise TBB tarafından yeni karalar alındı. Buna göre artık bilgilerimize günlük olarak ulaşılabilecek. Fakat bu karar aynı veri paylaşımını da içeriyor. Yani kredi kartı borçlarımız, ödemelerimiz hatta aldığımı kredi limitleri artık bizleri daha çok etkileyecek.

Yani her vatandaşımızın güncel olarak kredi notu ve kredi profili güncellenecek. Git gide sanallaştığımız bu dünya da paylaşılan bu veriler yanı zaman üçüncü kişiler içinde açık olacak. TBB yeni kararı ve ayrıntıları haberimizde.

Türkiye Bankalar Birliği Kararını Verdi! Kredi Kullanımında Yeni Dönem Başlıyor!

Türkiye Bankalar Birliği kredi kullanan veya kullanmayı düşünen herkesi ilgilendiren yeni kararlarını duyurdu. Borç takip sisteminde köklü bir değişikliğe gidilerek daha güncel ve yenilikçi bir yapılanma sağlanması hedefleniyor. Bu tarihten sonra ödemeler ve kalan kredi tutarları yeni sistem ile anlık olarak takip edilebilecek.

TBB tarafından kredi kullanımı hususunda yapılan değişiklikler ticari faaliyeti bulunan tüm firma ve kişileri yakından ilgilendiriyor. Kredi kullanımı Türkiye Bankalar Birliği kararınca yeni bir sistem ile devam edecek. Yeni sistemde ticari faaliyette bulunmakta olan gerçek ve tüzel kişilerin işletmeleri üzerinden kullandıkları ticari nitelikli kredilere ilişkin bildirimler bu tarihten itibaren aylık olarak değil günlük olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Bankalar Birliği kararınca yapılan bu değişiklik ile ticari nitelikli kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilere ait firmaların kredi borçlarına ve ödemelerine dair detaylara günlük olarak ulaşılabilecek ve firmanın veya kişinin kredi verilebilirliği, güvenilirliği güncel veriler ile takip edilebilecek.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE BİLGİ PAYLAŞIMI OLACAK

TBB kararını duyurduğu açıklama kapsamında kendi bünyelerinde faaliyet gösteren Risk Merkezi’nin kredi bölümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylı bazı finansal istatistik ve veri merkezlerinin verileri toplama yetkisi olduğunu ifade etti. Buna göre müşterilerin risk ve kredi güvenirliğine ait veriler toplanabilecek. Toplanan verilerin Türkiye Bankalar Birliği ile paylaşıldığı ve uygun görmeleri halinde gerekli farklı tüzel hukuk ve gerçek üçüncü kişiler ile de paylaşılabileceğini duyurdu.

BORÇ- ALACAK BİLGİLERİ, DÖVİZ GELİRLERİ PAYLAŞILACAK

Belirtilen bilgilere göre Türkiye Bankalar Birliği tarafınca ulaşılabilen ve paylaşılabilme yetkisine sahip olunan bilgiler arasında gerçek ve tüzel kişilere ait kredi limitleri, risk oranları ve bu kişilere ait borç ve alacak bilgileri de bulunmakta. Bu ciddi verilerin yanı aynı zamanda bireysel nitelikli kredi detayları, ticari nitelikli kredi detayları, çek ve senetlere ilişkin veriler de paylaşılacak. Son olarak döviz bazında kredi kullanımı ve döviz bazında gelir bilgileri, kredi sigortasına ilişkin veriler ve kredi notuna dair detaylar da listede bulunuyor.

Türkiye Bankalar Birliği çek ve senetlere ait veriler ve şahsi kredi kullanımı ve kredi kartı kullanımlarına dair verilerin halihazırda günlük olarak güncellenmekte olduğunu, yeni uygulamanın ise 12 Nisan Pazartesi günü itibari geçerli olacağını duyurdu. Buna göre bu karar aynı zamanda ticari nitelikli krediler için de geçerli olacak. Bu sistem vasıtası ile gerçek ve tüzel kişilerin ticari işletmelerine dair finansal detaylara ve kredi notuna en güncel şekilde ulaşılabileceği ve günlük olarak takibinin sağlanabileceği bildirildi.