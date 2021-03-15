Milyonlarca Kredi Kartı Kullanıcısını Üzecek Haber Geldi! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Salgın dönemiyle alışkanlıklarımız da hızlı bir şekilde değişti. Değişen alışkanlıklarımızdan biri de alışveriş oldu. Virüs bulaşır korkusuyla birçok vatandaşımız nakit kullanımını en aza indirdi. Öte yandan internet alışverişlerinin de hızla arttığı bu dönemde vatandaşlar kredi kartlarına daha çok talep gösterdi. Hem ödemelerini hem de alışverişlerini daha kolay yapabilmek adına milyonlarca kişi ilk defa 2020 yılında kredi kartı sahibi oldu. Kredi kartları bu kadar yaygınlaşmışken bankaların da sundukları fırsatlar artıyordu. Fakat milyonlarca kredi kartı kullanıcısını üzecek o haber kamu bankasından geldi.

Salgın döneminde sunduğu düşük faizli krediler ve KOBİ destekleri ile sık sık gündeme gelen Halkbank bu sefer vatandaşlarımızı üzecek bir haber verdi. Halkbank kredi kartlarından alacağı kart ücretlerine zam getirdi!

MİLYONLARCA MÜŞTERİSİ VAR

Kamu bankalarından biri olan Halkbank’ın esnaf, çalışan, kamu ve genç olmak üzere çok geniş bir yelpazede ülke çapında milyonlarca müşterisi bulunmakta. Ulusal banka konumunda olan Halkbank ise sunduğu kredi ve kampanyalar ile vatandaşların takdirini topluyordu. Özellikle de salgın döneminde ekonominin canlanmasında büyük bir rol oynamıştı.

Salgının hala sona ermemişken vatandaşlar da başta kamu bankaları olmak üzere kurumlardan destek bekliyor. Fakat Halkbankası müşterilerini üzecek bir haberle geldi. Halkbank tarafından dün duyurulan habere göre Halkbank müşterilerinin kredi kartı abonelik ücretlerine zam gelecek.

16 MART TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bankanın yapacağı zam ise 16 Mart itibariyle birlikte müşterilere yansıtılacak. Vatandaşlara ise bu değişiklik SMS yoluyla da bildirildi.

Yeni kart abonelik ücretleri ise yıllık 114,60 Türk lirasına yükseltildi. Bu kart ücretlerdeki artış ise Paraf Esnaf/ Paraf Kobi ve Paraf Business kartlarında geçerli olacak.

Eski fiyatı 90 lira olan kart ücretinin bir yılda bu kadar artması da başta esnaf olmak üzere tüm kart sahiplerini üzdü. Salgın döneminde en çok desteği ihtiyaç duyan esnaflarımızın kartlarına yapılan bu zam hiç de olumlu karşılanmadı. Esnaf kartlarının yanı sıra banka normal kredi kartlarının da aidatlarına zam getirdi.

PİYASADAKİ KREDİ KARTI AİDAT ÜCRETLERİ 2021

Piyasadaki kart ücretleri ise her yıl değişmekte. Bazı bankalar müşteri çekmek için kredi kartı ücretlerinde yeni fırsatlar uygularken bazıları da zam yapmakta. İşte piyasa koşullarına göre en uygun ticari kredi kartları;

QNB Finansbank tarafından verilen Card Finans Kobi kartının yıllık aidatı 209 TL

Garanti Bonus Business kartı ise yıllık 198 TL

Akbank tarafından sunulan Axess Business ve Wings Business kartları ise tamamen ücretsiz. Vatandaşlarımızın bu kartlarda yıllık ücret ödemelerine gerek yok

PİYASADAKİ EN UYGUN KREDİ KARTI

Ticaret dışında kullanmak için kredi kartı arıyorsanız sizler içinde piyasadaki en uygun kredi kartlarıve aidatlarını derledik. Bazı bankalar bu yılda kart aidatlarında artışa giderken bazı bankalar aidatları ortadan kaldırıldığını açıkladı! işte tüm fırsatlar;