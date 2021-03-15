Milyonlarca Kredi Kartı Kullanıcısını Üzecek Haber Geldi! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Salgın dönemiyle alışkanlıklarımız da hızlı bir şekilde değişti. Değişen alışkanlıklarımızdan biri de alışveriş oldu. Virüs bulaşır korkusuyla birçok vatandaşımız nakit kullanımını en aza indirdi. Öte yandan internet alışverişlerinin de hızla arttığı bu dönemde vatandaşlar kredi kartlarına daha çok talep gösterdi. Hem ödemelerini hem de alışverişlerini daha kolay yapabilmek adına milyonlarca kişi ilk defa 2020 yılında kredi kartı sahibi oldu. Kredi kartları bu kadar yaygınlaşmışken bankaların da sundukları fırsatlar artıyordu. Fakat milyonlarca kredi kartı kullanıcısını üzecek o haber kamu bankasından geldi.
Salgın döneminde sunduğu düşük faizli krediler ve KOBİ destekleri ile sık sık gündeme gelen Halkbank bu sefer vatandaşlarımızı üzecek bir haber verdi. Halkbank kredi kartlarından alacağı kart ücretlerine zam getirdi!
MİLYONLARCA MÜŞTERİSİ VAR
Kamu bankalarından biri olan Halkbank’ın esnaf, çalışan, kamu ve genç olmak üzere çok geniş bir yelpazede ülke çapında milyonlarca müşterisi bulunmakta. Ulusal banka konumunda olan Halkbank ise sunduğu kredi ve kampanyalar ile vatandaşların takdirini topluyordu. Özellikle de salgın döneminde ekonominin canlanmasında büyük bir rol oynamıştı.
Salgının hala sona ermemişken vatandaşlar da başta kamu bankaları olmak üzere kurumlardan destek bekliyor. Fakat Halkbankası müşterilerini üzecek bir haberle geldi. Halkbank tarafından dün duyurulan habere göre Halkbank müşterilerinin kredi kartı abonelik ücretlerine zam gelecek.
16 MART TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Bankanın yapacağı zam ise 16 Mart itibariyle birlikte müşterilere yansıtılacak. Vatandaşlara ise bu değişiklik SMS yoluyla da bildirildi.
Yeni kart abonelik ücretleri ise yıllık 114,60 Türk lirasına yükseltildi. Bu kart ücretlerdeki artış ise Paraf Esnaf/ Paraf Kobi ve Paraf Business kartlarında geçerli olacak.
Eski fiyatı 90 lira olan kart ücretinin bir yılda bu kadar artması da başta esnaf olmak üzere tüm kart sahiplerini üzdü. Salgın döneminde en çok desteği ihtiyaç duyan esnaflarımızın kartlarına yapılan bu zam hiç de olumlu karşılanmadı. Esnaf kartlarının yanı sıra banka normal kredi kartlarının da aidatlarına zam getirdi.
PİYASADAKİ KREDİ KARTI AİDAT ÜCRETLERİ 2021
Piyasadaki kart ücretleri ise her yıl değişmekte. Bazı bankalar müşteri çekmek için kredi kartı ücretlerinde yeni fırsatlar uygularken bazıları da zam yapmakta. İşte piyasa koşullarına göre en uygun ticari kredi kartları;
- QNB Finansbank tarafından verilen Card Finans Kobi kartının yıllık aidatı 209 TL
- Garanti Bonus Business kartı ise yıllık 198 TL
- Akbank tarafından sunulan Axess Business ve Wings Business kartları ise tamamen ücretsiz. Vatandaşlarımızın bu kartlarda yıllık ücret ödemelerine gerek yok
PİYASADAKİ EN UYGUN KREDİ KARTI
Ticaret dışında kullanmak için kredi kartı arıyorsanız sizler içinde piyasadaki en uygun kredi kartlarıve aidatlarını derledik. Bazı bankalar bu yılda kart aidatlarında artışa giderken bazı bankalar aidatları ortadan kaldırıldığını açıkladı! işte tüm fırsatlar;
- Enpara.com bankası tarafından verilen Kredi Kartı tamamen ücretsiz ve yıllık aidatı bulunmamakta
- Worldcard Yapı Kredi yıllık aidatı 159 TL
- Deniz Bonus –Denizbank kart aidatı yıllık 135 TL
- Card Finans QNB Finansbank vatandaşlarımızdan yıllık kart aidatı olarak 162 TL talep etmekte
- Garanti Bonus yıllık aidatı ise 158 TL, Shop&Fly Platinum yıllık kart ücreti ise 274 TL, Bonus Dijital kredi kartı ücreti de yıllık 158 TL, GS/ Fenerbahçe/BJK, Trabzonspor Bonus kartları da yıllık 158 TL
- Akbank Axess ve Wİngs kartları ise ücretsiz
- TEB kredi kartı aidatı ise yıllık 114 TL
- Adios Yapı Kredi kartı yıllık 211 TL iken, World Gold- Yapı Kredi kartı da yıllık 181 TL. son olarak Play- Yapı Kredi yıllık 159 TL.