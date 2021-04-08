Milyonlarca Emekliye ve Memura Zam Müjdesi! Yeni Zamlı Maaşlar Açıklandı

Bilindiği üzere memur ve emeklilerin alacağı maaşlarına, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam yapılmaktadır. Bu zamlar, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belli olmaktadır. Son 6 ayda enflasyon için belirlenen rakamlar aşılırsa, söz konusu kişilerin maaşına fark yansıtılıyor ve böylece maaşlar yeniden zamlanmış oluyor.

Uzun zamandır TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri merakla beklenmekteydi. Nihayet “Memur ve emekli maaşına zam gelecek mi?” sorusu yanıt buldu. Geçtiğimiz günlerde Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emeklilere yüzde 3’lük toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 0.71 fark göründü. Temmuz ayına kadar daha da artması beklenen bu fark artmasa bile SSK ve Bağkur emeklileri şimdiden yüzde 3.71 zam almayı garanti altına aldı.

OCAKTA ZAMMI YÜZDE 8.36’YDI

2021 yılının başlangıcında yani Ocak ayında SSK ve Bağkur emeklilerine 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyon verileri baz alınarak yüzde 8.36 oranında zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklilerine de 2020 yılının son 6 ayı için toplu sözleşme ile yüzde 4 zam gerçekleştirilmişti fakat 6 aylık enflasyon yüzde 8.36 çıktığı için yüzde 4.36’lık fark meydana geldi. 2021 yılının Ocak ayında, bu maaşlara yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı. Böylece, memur ve emeklileri 4.36 artı yüzde 3 zam aldı yani toplamda yüzde 7.36 zam almış oldu.

YENİ ZAM GELİYOR

Ocak ayında yapılan zammın ardından 3 ay geçti ve Temmuz ayında yapılacak olan zamma adım adım yaklaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaşınca yapılacak zamlar netleşmeye başladı. Enflasyon, Ocak ayında yüzde 1.68, Şubat ayında yüzde 0.91, Mart ayında da yüzde 1.08 artış gösterdi ve böylelikle kümülatif artış yüzde 3.71 oldu.

Memur ve memur emeklilerine ilk 6 ay için verilen yüzde 3 toplu sözleşme zammında, artan enflasyon nedeniyle yüzde 0.71’lik fark oluştu. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da enflasyon artış gösterirse bu farkın daha çok artması ve maaşların daha da zamlanması bekleniyor.

DEĞİŞİKLİK OLMASA BİLE EN AZ 3.133 LİRA

Ocak ayında yapılan zamların ardından en düşük memur emeklisi maaşı 207 lira artmış ve 3.021 lira olmuştu. Temmuz ayında memur ve emeklisine yapılacak olan yüzde 3 toplu sözleşme zammının üzerinde enflasyon farkı çıkarsa bu rakam maaşlara yansıyacak. İlk 3 aylık verilere baktığımızda, gelecek 3 ayda enflasyonda hiçbir değişiklik olmasa bile söz konusu maaşlar 3.133 liraya çıkacak.

Yine Ocak’ta yapılan zamla birlikte en düşük memur maaşı (15/1 hizmetli) 258 lira artış göstermiş ve 3.523 liradan 3.782 liraya yükselmişti. 3 aylık enflasyon verileri ışığında, toplu sözleşme zammı ve fark yansıtılınca en düşük memur maaşının 3.922 liraya çıkacağı görüldü. Yani enflasyonda önümüzdeki 3 ayda hiçbir değişiklik olmasa bile en düşük memur maaşı 3.782 liradan 3.922 liraya yükselecek.

SSK ve Bağkur’luların maaşlarına da Temmuz ayında açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyona göre zam yapılacak. 2021 Ocak ayında yapılan zamla birlikte, en düşük esnaf maaşı 135 lira artış göstererek 1.627 liradan 1.763 liraya yükselmişti. En düşük çiftçi emeklisi aylığı da 128 lira zamlanmış ve 1.534 liradan 1.662 liraya çıkmıştı.

Ocak, Şubat ve Mart ayındaki yüzde 3.71’lik enflasyona göre, diğer 3 ayda herhangi bir değişiklik olmasa bileen düşük esnaf emekli maaşı 1.763 liradan 1.828 liraya yükselecek. 2000 yılından önce emekli olan SSK’lının da en düşük maaşı 2.420 liradan 2.510 liraya çıkacak.

ENFLASYON YÜKSELECEK Mİ?

Gıda fiyatlarında talebe bağlı olarak yaşanan artış, kur etkisi, global piyasalarda emtia fiyatlarındaki yükseliş ile birlikte fiyat ve maliyet baskısı oluşuyor. Uzman ekonomistlerin yaptığı gözlemlere göre, söz konusu baskının etkileri önümüzdeki 3 ayda enflasyona net bir şekilde yansıyabilir. Haziran ayına kadar artış beklenen enflasyonun, Haziran ayı itibariyle düşmesi tahmin ediliyor. Merkez Bankası’nın yaptığı beklenti anketine göre yılsonu enflasyon tahmini yüzde 11.54 olarak görülüyor.

Hazirana kadar enflasyonda aylık ortalama yüzde 1 artış gerçekleşirse, ilk 5 aylık enflasyon yüzde 5.8 olacak. Haziran ayında da düşüş yaşanırsa ve negatif bir enflasyon görülmezse, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde kümülatif enflasyonun yüzde 6 civarında olması ön görülüyor. Bu tahmin gerçekleşirse memur ve emeklisi zamlarına ilave olarak yüzde 3’lük fark hesaplara yatacak. SSK ve Bağkur’lu emeklinin alacağı zam da yüzde 6 seviyesinde olacak. Enflasyon rakamlarının daha da yükselmesi durumunda maaşlara daha fazla zam yapılacak. Uzmanlara göre, enflasyon rakamları çeşitli nedenlerle önümüzdeki aylarda yüzde 1’in üzerinde artacak ve söz konusu maaşlara beklenenden daha fazla zam yapılacak.