Mikro ürünlerin 10 gramı, 15-20 kilo normal sebzedeki vitamine eş değer

ANTALYA'da yenilebilir çiçekler, minyatür sebzeler gibi sıra dışı üretimler yapan firmanın 10 ila 20 gramlık kasalarda ürettiği 25'e yakın çeşitte mikro ürün, 15- 20 kilogram ürüne eş değer vitamin sağlıyor.

Serik ve Korkuteli ilçelerinde örtü altında 12 ay boyunca sıra dışı ve özel sebze- yeşillik üreten Erüst Tarım, 13 çeşit yenilebilir çiçekleri, 20'ye yakın minyatür sebzeleriyle tanınıyor. Firma, bu özel ürünlerinin yanında bir de mikro filiz özel üretimi gerçekleştiriyor. 10 ila 20 gram arasında değişen küçük kasalarda 100 ile 200 arasında değişen sayıda tohum kullanılarak rokadan maydanoza, karnabahardan brokoliye 25'e yakın çeşitte mikro filiz üretimi var. 10 ila 20 gramlık mikro ürünler, aynı ürünün normalinde 15-20 kilogramına eş değer vitamine sahip.

ÇİMLENDİRİLMİŞ TOHUMLAR

Mikro filiz özel ürünleri hakkında bilgi veren firmanın genel müdürü Mustafa Erüst, çimlendirilen tohumların 3- 5 santimetre gibi boyuta geldikten sonra kullanıldığını söyledi. Bu şekilde aroma ve tadının ürünün normal haline göre çok fazla ve lezzetli olduğuna işaret eden Erüst, karnabahar ve lahana türlerinin 10- 20 gramlık mikro filizlerinin, normalde 15- 20 kilogramlık ürüne eş değer vitamine sahip olduğunu söyledi. Mini kasalar içinde ürüne göre 100- 200 arasında tohum bulunduğunu belirten Erüst, "Bunların çimlendirilmiş halini alıyorsunuz ve vitamin özelliği dağılmadan tüketiyorsunuz. Fiyatları ise 5 TL civarında" dedi.

HANGİ ÜRÜNLERİN MİKRO FİLİZİ VAR?

Brokoli, lahana, karnabahar, acı otu, amaranth, anason, bezelye, deniz börülcesi, fesleğen, hardal, kereviz, kırmızı kuzu kulağı, buğday, kişniş, limon otu, maydanoz, kırmızı perilla, yeşil perilla, soğan, şeker otu, yeşil turp, kırmızı turp, tere, kırmızı su teresi, kaya koruğu gibi mikro filiz ürünlerin üretimi yapılıyor. Ayrıca küçük saksılarda özellikle restoranlarda kullanım için adaçayı, kekik, limonlu kekik, fesleğen, top fesleğen, kırmızı fesleğen, nane, frenk maydanoz, limon çiçeği ve biberiye de üretiliyor.

AKDENİZ VE EGE OTLARI

Sofraların ve özellikle sağlığına dikkat edenlerin vazgeçilmezi Ege ve Akdeniz ot çeşitlerinin üretimini de yaptıklarını anlatan Mustafa Erüst, bunları da şöyle sıraladı:

“Akdeniz yeşillikleri olarak karışık Akdeniz salata, karışık maskoliun salata, çıtır salata, rakula, kuzu kulağı, kırmızı kuzu kulağı, mizuna, yeşil su teresi, yayla teresi, renkli pazı, hardal, kırmızı pancar yaprağı ve semizotu. Akdeniz yaşayan salataları grubunda ise ekspres salata yeşil ve kırmızı, yeşil ve kırmızı çıtır marul, kopsalat, palamut, yeşil lolorosso, endivyen, polorosso, bol salat, kırmızı endivyen ve kırmızı yaprak. Ege otları. Ege otlarında hardal, cibes, tatlı radika, gelincik otu, arapsaçı, labada, ısırgan otu, şevketi bostan, turp otu, ebegümeci. Taze baharatlar ise mor, sarı, ala ve normal adaçayı, limonlu, kırmızı ve normal fesleğen, limon çiçeği, limonlu, dağ, oregano kekikler, frenk maydanoz, kişniş, defne yaprağı, tarhun, biberiye, biçme sarımsak, frenk soğanı, limongrass ve mercan köşk."

TAZE BİTKİLERDEN DOĞAL ÇAY

Firmanın en ilginç ürünlerinden birinin de tamamen doğal ve taze bitkilerden taze çay olduğunu dile getiren Erüst, "Eskiden köylerde dağlardan toplanan kekik, adaçayı gibi bitkiler taze olarak sıcak suyla içilirdi. Ama şehirlerde insanlar taze bulamadığı için genellikle kuru tüketiyor. Taze baharat çayında limon aromalı kekik, dağ kekiği, adaçayı, biberiye demet olarak ve çay kaşığı yerine de limongrass kullanıyoruz. Hem kaşık, hem de içine aromasını veriyor. Şu an satışı çok güzel. Özellikle süpermarketlerde ve kafelerde ikili paket halinde taze baharat çayı olarak satışı yapılıyor. Bir tanesi 2- 3 kez kullanılabiliyor. Özellikle kış mevsiminde ciddi talep var" dedi.



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