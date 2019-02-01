Migros’tan “mağazadan mağazaya para transferi” hizmeti

İstanbul, 1 Şubat () – Önde gelen süpermarket zincirlerinden Migros, yeni “mağazadan mağazaya para transferi” hizmetiyle banka hesabı olmayan müşterilere market alışverişleri sırasında para transferi olanağı sunuyor.

Türkiye’nin 81 ilindeki Migros, 5M, MigrosJet ve Macrocenter mağazalarında başlatılan, “mağazadan mağazaya para transferi” hizmeti hafta sonu dahil her gün ve mağazaların açık olduğu tüm saatlerde para transferlerine imkan sağlıyor.

Gönder-Al Ödeme Hizmetleri A.Ş. iş birliğiyle oluşturulan para transferi hizmeti kapsamında para gönderme ve para alım işlemleri, tüm Migros mağazalarının kasalarından banka hesabına ihtiyaç duymaksızın, mağazaların açık olduğu saatler içerisinde anında ve uygun fiyatlarla yapılabiliyor.

Hizmet kapsamında 2 bin liraya kadar olan işlemler, bütün Migros mağazalarının kasalarından 2 bin-7 bin lira arasındaki para transferi işlemleri de seçili 450 Migros mağazasının danışma bankosundan yapılıyor. Ayrıca, söz konusu seçili 450 mağazadan 2 bin liraya kadar olan işlemler için IBAN’a da gönderim yapılabiliyor.

Bu uygulamayla Migros’un bir marketten çok daha farklı bir hizmet boyutuna ulaştığının altını çizen Migros Ticaret A.Ş. Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Kerim Tatlıcı, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bu yeni hizmetlerle mağazalarımız sadece alışveriş yapılan noktalar olmanın çok ötesine geçti. Kuruluşumuzdan bu yana teknoloji tabanlı pek çok yeniliği sektörümüze kazandırdık. Finansal teknolojilere yaptığımız yatırımın bir yansıması olan para transferi hizmeti de Migros’un perakendede sınırsız hizmet anlayışının en açık örneklerinden biri. Müşterilerimizin günlük yaşamlarındaki tüm ihtiyaçlarını mağazalarımızdan gerçekleştirmesine olanak sağlayacak bu ve benzeri iş birliklerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

“Müşterilerimiz para transferlerini Migros güvencesi ile yapacak”

Müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla önemli iş birlikleri yaptıklarını söyleyen Tatlıcı, sözlerine şöyle devam etti:

“2018 yılı verilerine göre Türkiye’de banka hesabı olmayan 25 milyon kişi bulunuyor. Banka hesapları üzerinden yapılan para transferlerinde ise müşteriler zamanla ilgili kısıtlamalara takılabiliyor. Bankalar arasında yalnızca hafta içi 09:00-16:00 saatleri arasında para transferi işlemi yapabiliyor ancak Migros’ta bu işlem, Migros’un çalışma saatlerine göre düzenleniyor. Migros müşterileri yaptıkları para transferlerinde yer ve zaman engeline takılmıyor; mağazalarımızın çalışma saatlerinde, hafta sonu ve tatil günleri fark etmeksizin birkaç dakika içinde işlem yapılabiliyor. Türkiye’nin 81 ilinde bulunan mağazalarımız, müşterilerimize Migros güvencesi ile para transferi yapma imkânı sağlıyor.”

“ABD ve Avrupa’da yaygın olan bir finansal düzeni ilk defa Türkiye’ye getirdik”

Gönderal Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Funda Taboğlu, perakende zincirlerinde para transferi işlemlerini yıllardır izlediğini hatta kendisinin öğrencilik yıllarında ABD’de defalarca denediğini ve bunun ne zaman Türkiye’ye geleceğini merak ettiğini belirtti:

“Bu yeniliği getirmek bize kısmet oldu. Migros ile uzun süren bir çalışma sonucunda çok etkin bir altyapı kurduk. İşlemler bütün Migros kasalarından gerçekleştirilebiliyor. Bu önemli bir bilgi işlem yatırımı gerektiriyordu ve her iki iş ortağı bu yatırımı gerçekleştirdi. Ayrıca, işlemler bir iki dakika gibi kısa bir süre içerisinde yapılabiliyor. Müşterilerimiz hizmet kalitesinden çok memnun kalacaklar.”

Migros mağazalarının açık olduğu her saatte para gönderip almak mümkün

Migros’un yeni hizmeti kapsamında yapılacak işlemlerde herhangi bir banka hesabına ihtiyaç duyulmazken, para gönderen-alan kişilerin 18 yaşından büyük olmaları, kimliklerini ve cep telefonlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Türkiye’de yaşayan ve Yabancı Kimlik Numarası olan müşteriler de geçerli kimlik belgeleri ile işlem yapabiliyor. Dakikalar içinde yapılabilen işlem sonrasında müşterinin telefonuna gelen referans kodu ile alıcı parasını çekebiliyor. (Fotoğraflı)