Migros ve BKM Express iş birliğiyle cep telefonuyla ödeme

İstanbul, 13 Nisan () - BKM Express ve Migros iş birliğiyle Türkiye’deki tüm Migros ve Macrocenter’larda cep telefonuyla ödeme yapılabilecek.

Daha önce müşterilere Migros Jetkasa’larda cep telefonlarıyla ödeme kolaylığı sağlayan Migros ve BKM Express iş birliği bir adım ileri taşınmasıyla, Türkiye çapında 81 ildeki tüm Migros, Mjet, 5M, Migros Toptan Mağazaları ve Macrocenter’larda, toplam sekiz bin kasada BKM Express uygulamasıyla mobil ödeme yapabilecek.

Alışveriş deneyimini çok daha kolay hale getiren bu yeni projeyle BKM Express uygulaması kullanan Migros müşterileri, BKM Express uygulamasındaki Migros Kasa Ödemesi menüsünden alışverişe özel olarak üretilen kodu kasiyere ileterek ödemelerini yapabilecek. Böylece, BKM Express uygulaması bulunan Migros müşterileri, cüzdan ve kart taşımaksızın alışveriş işlemlerini kolayca tamamlayacak.

Yeni projelerini değerlendiren BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, “Dijital dönüşüm, her alanda olduğu gibi perakende sektöründe de etkisini gösteriyor, ödemeleri daha kolay hale getiriyor. BKM olarak biz de ödeme deneyimini, teknolojiyi doğru kullanarak basitleştirmek ve görünmez kılmak için çalışıyoruz. Mağaza içi mobil ödeme teknolojisini, Türkiye’nin dijital cüzdanı BKM Express ile geliştirmeye ve kullanıcılarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Migros Bilgi Teknolojileri ve İş Geliştirme Direktörü Kerim Tatlıcı ise, “Migros olarak dijital ve mobil platformlarda dünya perakendesiyle eş zamanlı ve öncü uygulamaları hayata geçiriyoruz. Müşterilerimize, bu sistemle yanlarında nakit veya kart taşıma zorunluluğu olmadan, ödemelerini cep telefonlarından hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilme olanağı sağlıyoruz. Türkiye’nin 81 ilindeki tüm Migros ve Macrocenter mağazalarımızda bulunan toplam sekiz bin kasamızla, fiziksel ortamda bu kadar yaygın noktadan mobil ödeme imkânı sunan ilk ve tek perakendeciyiz” dedi.