Microsoft Katar’da bir küresel veri merkezi açacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ocak () – ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corporation, Katar’da bir küresel veri merkezi açacak.

QNA haber ajansına göre, söz konusu merkez Microsoft’un geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri’nde açtığı çeşitli veri merkezlerinin ardından bölgedeki ikinci atılım olarak görülürken, şirketin cloud platformu Azure da Orta Doğu’da genişlemeyi hedefliyor.

Microsoft hisseleri, borsa açılışı öncesi işlemlerde yüzde 2.18 düştü.