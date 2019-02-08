MİB: Mücevher ihracatı Ocak ayında yüzde 94 arttı

İstanbul, 8 Şubat () - Mücevher İhracatçıları Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı Ocak ayında 274 milyon 583 bin 906 dolar mücevher ihracatı gerçekleştirerek bir önceki yılın aynı ayına göre mücevher ihracatını yüzde 94 artırdı, en çok ihracat ise 72.4 milyon dolar ile İngiltere’ye gerçekleştirildi.

Mücevher İhracatçıları Birliği, 2019 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını açıkladı. Geçen senenin aynı ayına göre mücevher ihracatını yüzde 94 artıran Mücevher İhracatçıları Birliği, bu yılın ilk ayında 274 milyon 583 bin 906 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, ülke ekonomisine sağladığı katma değer açısından mücevher sektörünün stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak yasal düzenlemelerle sektörün önü açılırsa yeni rekorlara imza atacak güç ve kapasiteye sahip olduklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“Sektör olarak dünya standartlarında işçilik kalitesine ve engin bir üretim hacmine sahibiz.

“Sahip olduğumuz bu potansiyele tasarımı da ekleyip finansal araçlar arasında dengelerin değiştiği bir dönemde mücevher ihracatımızı yükselen bir ivme ile artırıyoruz.

“Mücevherde sürdürülebilir bir ihracat düzeyine sahip olabilmemiz için yasal düzenlemeler yapılarak sektörümüzün önündeki engeller kaldırılmalı.

“Öncelikle dış pazarda güçlü olabilmenin yolu, iç pazarda güçlü olmaktan geçiyor. Hemen her sektörde mevcut olan kredi kartına taksit uygulaması, mücevherde yeniden uygulanmaya başlarsa iç piyasamız gelişir ve ihracat için elini güçlendirir.

“Bunun yanı sıra altın, para gibi görülerek ticarette yer edinmeli. Böylelikle mevcut dolarizasyondan kurtularak altınla ticaret yapıp ihracatımızı artırabiliriz.

“Bu vesileyle bulunduğumuz coğrafyada doğu ile batı arasında köprü görevi gören bir ülke olarak ihracat hacmimizi bu yıl daha yükseklere taşıyacağımıza inancımız tam.

Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 bin 679 artış ve 72 milyon 449 bin 858 dolar ile İngiltere oldu. İngiltere’yi Çin Halk Cumhuriyeti ve Hong Kong izledi.

Ürün gruplarına bakıldığında Altından Mamul Mücevherci ve Kuyumcu Eşya, yüzde 26.6’lık artış ve 130.5 milyon dolar ihracatla yurt dışına en çok satılan ürün oldu. Bu grupta en çok satış Hong Kong’a gerçekleştirildi.

İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Altın, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 790’lık artış ve 118 milyon dolarlık ihracatla hacmini en çok artıran ürün grubu oldu.

Ürün gruplarında gerçekleşen diğer ihracat oranları şöyle;

Pırlantalı Altından Mücevherci Eşyası ve Aksamı: 9 milyon 716 bin708 dolar

Gümüşten Mamul Mücevherci Ve Kuyumcu Eşyası: 9 milyon 539 bin 364 dolar

Kıymetli Metallerin / Kıymetli Metallerle Kaplama Metallerin Artıkları: 1 milyon 782 bin 671 dolar

İşlenmemiş Veya Yarı İşlenmiş Gümüş: 1 milyon 367 bin 995 dolar

Saatler, Aksam ve Parçaları: 1 milyon 26bin 507 dolar

İşlenmemiş veya Yarı İşlenmiş Diğer Kıymetli Metaller: 921 bin 843 dolar

Tabii İnci veya Kültür İncileri Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar: 869 bin 207 dolar

Bijuteri: 636 bin745 dolar

Pırlantalı Gümüşten Mücevherci Eşyası ve Aksamı: 248 bin 275 dolar

Kıymetli Metallerden Mamul Diğer Eşya: 186 bin 650 dolar (Fotoğraflı)