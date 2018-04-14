Meteorit takıları Las Vegas yolcusu

BODRUM'da yaşayan mücevher tasarımcısı Ali Rıza Akdolu (48), Alin meteorit taşları takıları ile ABD'nin Las Vegas kentindeki uluslararası fuara katılacak.

Evli ve iki çocuk babası, mücevher tasarımcısı Ali Rıza Akdolu, 3 yıl önce Las Vegas'ta düzenlenen Uluslararası JCK (Jevellers Circular Keystone) Mücevherat Fuarı'nda, 'İnci' kategorisinde, tasarımını ve işçiliğini kendisinin yaptığı 'Whispering Pearl' isimli çift küpeyle dünya ikinciliği elde etmişti. Akdolu bu kez, 1947 yılının Şubat ayında Rusya'daki Sikhote Alin Dağları'na çarparak yüzlerce kilometrelik alanda infilak eden dev meteordan kalan ve şarapnel adı verilen meteorid parçalarını, 24 ayar saf altınla buluşturarak, 'Uzaylı Mücevherler' adını verdiği koleksiyonu oluşturdu. Alin meteoritleri ile saf altını buluşturarak yaptığı küpe, yüzük, kolye ve gerdanlıktan oluşan koleksiyonun Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Akdolu, dünyanın 80 ülkesinden yaklaşık 2 bin 300 tasarımcının koleksiyonlarını sergileyeceği ve 30 bin alıcının katılacağı Las Vegas'taki JCK Mücevher Fuarı'na katılacağını söyledi. 30 Mayıs-4 Haziran 2018 arasında yapılacak fuarda Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyacağını belirten Ali Rıza Akdolu, şunları söyledi:

"Binlerce yıldır galaksinin uzak köşelerinden yıldızların tozunu taşıyarak gelen bu beklenmedik gezginin bizlere hediye ettiği, bileşiminde demir ve nikel, ruhunda ise evrenin gizemini barındıran bu eşsiz meteorit parçalarını, 24 ayar altın ile buluşturdum. Kolye ve yüzük formunda tasarlanan parçalardan oluşan 'Uzaylı Mücevherler' koleksiyonu, her dokunuşta evrenin sonsuzluğu ve altının zamansız zarafetini mücevher tutkunlarıyla buluşturmayı amaçladık. Bu koleksiyonumun da büyük beğeni toplayacağını ve başarı kazanacağını umuyorum. Bodrum'daki atölyemizde ürettiğimiz değerli mücevherlerimizi ve koleksiyonlarımızı hem Bodrum'daki mağazamızda hem de Amerika'da 200'ü aşkın seçkin mağazada sergiliyoruz."



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