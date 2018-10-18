Mersin Limanı, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı 

MERSİN Uluslararası Limanı (MIP), 2018'in ilk dokuz ayında 1 milyon 236 bin TEU konteyner taşımasıyla, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı haline geldi. Genel Müdür Johan Van Daele, bu başarıda 2016'da hizmete sunulan EMH 1 Terminali'nin büyük rol oynadığını söyledi.

Mersin Limanı'nda ilk 9 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 1 milyon 236 bin TEU konteyner taşındığını, bunun MIP tarihinde yeni bir rekor olduğunu belirten Daele, elde edilen başarıyı değerlendirdi. Daele, "Kaydedilen başarıda 2016 yılında hizmete sunduğumuz EMH 1 Terminali büyük rol oynadı. Bu sayede 15 metre su derinliğine sahip mega gemileri ağırlayabiliyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde profesyonel hizmetimizi daha da geliştirmek ve bölgedeki liman kullanıcılarının beklentilerini en üst standartlarda karşılayabilmek için 450 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Liman tesislerini global ölçekte inşa edilen 20 bin TEU ve üstü kapasiteli gemilere hizmet verebilecek seviyeye yükseltmek üzere hazırlıklarımıza başladık" dedi.

Mersin Limanı'nın, dünya ticaretinin rekabetçi pazarında önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen Van Daele, "Tüm paydaşlarımızın desteğiyle limana en doğru yatırımları yapmayı amaçlıyoruz. Stratejik konumumuzun avantajını limanımız, bölgemiz ve hinterlandımız için kalıcı bir varlığa dönüştürmek yatırımlarla mümkündür ve sürekli gelişmekte olan bir pazarda yatırım kesinlikle gereklidir. Bu sayede Mersin'in, 'Doğu Akdeniz'in önde gelen limanı' olma hedefine ulaşmasını sağlayabiliriz" diye konuştu.



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