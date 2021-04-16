Merkez Ödeme Yasağı Getirdi! Bitcoin Değeri Düştü

Ülke genelinde kripto paralar ile alışveriş yapılmasına yasak getirilmesi öncelikle Bitcoin olmak üzere dünyada kripto paraların değer kaybetmesine sebep olarak görüldü. Merkez Bankası'nın (TCMB) ödemelerde kripto paralar hakkında yasak getirmesi Bitcoin başta olmak üzere Kripto paralar hakkında bazı olumsuzluklara sebep oldu. Küresel Kripto para fiyatları farklı ülkelerinde benzer sınırlamalar getirebileceği hakkında endişeye düşürdü. Dün 64 bin 800 dolar rekora imza atan Bitcoin bugün yüzde 3'ün üzerinde değer yitirdi. Bu durum da Bitcoin’in 61 bin doların altına gerilemesine sebep oldu.

Dünya üzerinde Kripto paralar çeşitli yerlerde geleneksel varlıklar gibi alınıp satılabiliyor. Bunun yanı sıra ticari ürünlerin alım ve satımında da ödeme aracı olarak kullanılabiliyor. Diğer varlıklar ile karşılaştırıldığında ise çok daha oynak bir yapıya sahip olan kripto paraların paylaştığı dağınık altyapı insanların bir amacı olmadan birbirlerine ödeme yapmasına da fırsat tanıyor.

Kripto paraların özellikle ticari ürün alım-satımında kullanılmasının en tanınan örneklerinden biri bir süre önce Tesla'nın Bitcoin ile binek araç satışına başlaması olmuştu. Çok yaygın bir şekilde olmasa da bazı şirketler hizmetleri veya tüketici ürünlerinin Kripto para ile alınmasına izin vermekte. Türkiye'de ise Lotus ve Rolls Royce markalarının distribütörü Royal Motors kripto para ile ilgili bir açıklama yapmış ve işlerini bu şekilde kabul edeceğini de bu hafta açıklamıştı.

Yönetmelik TCMB tarafından hazırlandı ve ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapıldı. Varlıkların ödemelerde dolaylı ya da doğrudan bir şekilde yapılmasına 30 Nisan tarihi itibari ile bir yasak getirildi. Yapılan düzenleme ile birlikte kripto paraların alımı ya da satımının ise yasaklanmadığı öğrenildi. Kripto paralar özel şirketler tarafından işletilen kendilerini özel borsalarda alınıp satılabilmektedir. Aynı zamanda ödeme hizmeti kuruluşlarının kripto varlıklara dayalı ilk modelleri geliştirilmesini yasaklandığı duyuruldu.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2021, 22:14