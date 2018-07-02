Merkez Bankası repo ihalesine 21.35 milyar lira teklif geldi

İstanbul, 2 Temmuz () - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 14 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 21 milyar 350 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 17.75 seviyesinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 19.39 oldu.