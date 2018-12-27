Merkez Bankası piyasayı 1.0 milyar lira fonladı

İstanbul, 27 Aralık () - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 1.0 milyar lira fonladı. Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 2 milyar 740 milyon lira teklif  gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve...

Merkez Bankası piyasayı 1.0 milyar lira fonladı

İstanbul, 27 Aralık () - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 1.0 milyar lira fonladı.
Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 2 milyar 740 milyon lira teklif  gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05  düzeyinde gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.

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