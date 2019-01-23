Merkez Bankası piyasayı 1 milyar lira fonladı

İstanbul, 23 Ocak () - Merkez Bankası, bugün düzenlediği bir hafta vadeli repo ihalesi ile piyasayı 1 milyar lira fonladı.

Merkez Bankası'nın açtığı ihaleye 2 milyar 80 milyon lira teklif gelirken, ortalama bileşik, en düşük ve en yüksek faiz yüzde 27.05 olarak gerçekleşti. Basit faizler ise en düşük, ortalama ve en yüksek yüzde 24.00 oldu.