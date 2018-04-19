Merkez Bankası'nın Beklenti Anketi Açıklandı!

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

2018 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 4,10 TL iken, bu anket döneminde 4,22 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 4,19 TL ve 4,33 TL olarak gerçekleşti.

DOLAR VE EURO NE TEPKİ VERDİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısıyla dün kur ve faiz sert gerilerken Dolar/TL ve Euro/TL güne yatay bir başlangıç yaptı. 4.01 TL'yle başlayan Dolar/TL kuru sonrasında 4.04'e kadar yükseldi. Merkez Bankası açıklaması öncesinde 4.02 seviyesindeydi. 4.96 TL'ye kadar gerileyen Euro/TL kuru ise gün içinde 5.00 TL'ye kadar çıktı. Merkez Bankası açıklaması öncesinde Euro ise 4.99 seviyesini gördü.

AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

2018 yılı Nisan ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 1,03 iken, bu anket döneminde yüzde 1,23 oldu. Mayıs ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,76 olmuştur. Haziran ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,32 olarak gerçekleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,49 iken, bu anket döneminde yüzde 10,07'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,24 iken, bu anket döneminde yüzde 9,62 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,31 ve yüzde 8,63 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,7 olasılıkla yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,3 olasılıkla yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 19,2 olasılıkla ise yüzde 10,00-10,49 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 34,8'inin 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 9,00-9,49 aralığında, yüzde 27,5'inin beklentilerinin yüzde 9,50-9,99 aralığında, yüzde 17,4'ünün beklentilerinin ise yüzde 10,00-10,49 aralığında olduğu gözlenmekte.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,3 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 27,8 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 19,5 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörülmekte.

Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,4'ünün beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 31,3'ünün beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 17,9'unun beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözleniyor.



FAİZ BEKLENTİLERİNDE ARTIŞ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,53 iken, bu anket döneminde yüzde 12,77 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,75 ve yüzde 12,96 olarak gerçekleşti.

2018 yılı Nisan ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri’nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 13,55, 13,55, 13,52, 13,34, 12,91 ve 12,01 olarak gerçekleşti.



Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,52 iken, bu anket döneminde yüzde 12,89'a yükseldi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 12,13 ve yüzde 12,52 olarak

gerçekleşti.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri tüm vadeler için yüzde 8,00 olarak gerçekleşti.

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